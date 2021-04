L’ailier d’Arsenal Willian a admis qu’il avait peur d’aller en ligne après les matchs et a envisagé de supprimer ses comptes de médias sociaux à la suite d’abus en ligne.

En février, le joueur de 32 ans a partagé plusieurs fils de messages directs avec ses neuf millions d’abonnés Instagram dans lesquels il avait été victime d’abus racistes et rejoint une liste croissante de joueurs confrontés à une telle discrimination cette saison.

Le mois dernier, les Gunners ont lancé leur propre plan d’action #StopOnlineAbuse visant à fournir aux membres de l’équipe et au personnel un soutien en plus d’une voie plus claire pour signaler les abus à la suite d’incidents impliquant Nicolas Pepe, Granit Xhaka, Eddie Nketiah, Hector Bellerin et le manager Mikel Arteta.

La Premier League travaille également avec le gouvernement britannique et d’autres clubs pour s’attaquer au problème, mais cela n’a pas empêché l’ancien attaquant d’Arsenal Thierry Henry de fermer ses profils en raison d’un manque d’action.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Lorsqu’on lui a demandé de décrire sa réaction face à des abus personnels, Willian a déclaré: « Tout de suite, je veux supprimer mes comptes sur les réseaux sociaux. J’ai vu que certaines personnes supprimaient leurs réseaux sociaux à cause du racisme et des abus. Mais alors, quand vous pensez, prenez quelques minutes et détendez-vous un peu plus [it changes]. Mais la première réaction est de supprimer. «

Poussé à savoir s’il avait jamais peur de décrocher son téléphone après les matches, Willian a ajouté: « Parfois, pour être honnête. Nous sommes des humains. Je veux comprendre qui ces gens pensent être pour venir nous parler ainsi. Nous sommes Nous faisons de notre mieux pour aider l’équipe, nous voulons toujours gagner, nous ne voulons jamais perdre.

« Mais nous avons nos mauvais jours, parfois nous ne nous sentons pas bien, nous avons des problèmes comme tout le monde, des problèmes personnels, des familles. Alors parfois vous n’êtes pas dans une bonne journée, vous passez une mauvaise journée et ils viennent et disent ce genre de des mots qui vous blessent. C’est pourquoi nous voulons l’arrêter.

«J’étais dans cette situation il y a un mois, je ne me souviens pas exactement. C’était très difficile pour moi car j’ai beaucoup d’écrans sur mon téléphone et je voyais beaucoup de mots horribles contre ma famille par exemple. Après cela , Je me dis « ça suffit, je dois essayer quelque chose et prendre contre les racistes, les abus en ligne ». Je suis fier parce que le club fait ça et nous aide beaucoup. Je n’arrêterai jamais ma lutte contre le racisme. «

Willian s’est joint aux appels lancés aux entreprises de médias sociaux et aux autorités du football pour qu’elles agissent plus durement, a-t-il ajouté: « En tant que joueurs, nous ne pouvons pas faire grand chose. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Nous le signalons, nous le partageons avec vous les gars et nous parlons à ce sujet, mais nous voulons de l’action.

« Nous ne voyons aucune action des autorités dans ce cas et nous devons [find] un moyen de l’arrêter parce que quand les gens disent des mots horribles sur vous et votre famille, ce n’est pas bon. Ils peuvent nous critiquer par rapport à ce que nous faisons à l’intérieur du terrain. Cela ne me pose aucun problème, aucun problème. S’ils veulent me critiquer, ce que je fais sur le terrain, si je dois mieux jouer, si je dois m’entraîner davantage, j’accepterai. Mais quand ils viennent vous attaquer avec des mots horribles, votre famille, ce n’est pas bon. Nous devons l’arrêter et essayer un moyen de l’arrêter.

« Je pense que nous devons trouver un moyen de changer le profil des médias sociaux. Je pense que les gens veulent avoir Instagram, Twitter, Facebook, ils doivent mettre leur carte d’identité, leur passeport ou autre. Et puis, quand ces choses se produisent, nous pouvons attraper eux, les autorités peuvent les attraper. C’est l’action que nous voulons. «

Willian a été fortement critiqué pour ses performances depuis qu’il a rejoint Arsenal pour un contrat de trois ans en tant que transfert gratuit de Chelsea l’été dernier. Le Brésilien n’a pas encore marqué en 30 apparitions pour le club et est tombé dans l’ordre hiérarchique derrière le duo émergent Bukayo Saka et Emile Smith Rowe en plus de la signature du prêt de janvier Martin Odegaard.

« Beaucoup de hauts et de bas », a-t-il déclaré à propos de la forme incohérente d’Arsenal. « Nous le savons. Je suis le premier à le reconnaître et je ne fais pas une bonne saison. Bien sûr, lors des derniers matchs que j’ai disputés, je jouais beaucoup mieux mais je pense que ce n’était pas suffisant.

« Je pense qu’en tant qu’équipe, nous devons rester unis jusqu’à la fin de chaque match et continuer match par match. Nous avons une excellente opportunité de gagner quelque chose à la fin de la saison, donc pour l’instant, jusqu’à la fin, nous devons y aller. ensemble et jouez à chaque match comme une finale. «

Arsenal affrontera le Slavia Prague lors du quart de finale aller de la Ligue Europa jeudi et doit planifier sans le défenseur clé Kieran Tierney, qui doit maintenant se battre pour rejouer cette saison et faire partie de l’équipe écossaise de l’Euro 2020.

Tierney sera absent pendant quatre à six semaines en raison d’un problème au genou et Arteta a déclaré: « Le calendrier sera que, cela aurait pu être pire car l’action semble assez effrayante mais il a l’air un peu mieux et les dégâts n’étaient pas si graves que ça. en fin de compte, ce n’est pas la mauvaise nouvelle que nous aurions pu attendre.

« Nous allons devoir y aller jour après jour et voir comment Kieran se sent alors quand il sera proche de l’heure de jeu et comment il se sent, nous prendrons cette décision. »