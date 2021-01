Gavin Williamson subit une pression croissante pour retarder la réouverture de toutes les écoles en Angleterre alors que l’un des plus grands syndicats de l’éducation du pays a attaqué ce qu’ils ont décrit comme la stratégie «imprudente» des ministres.

Samedi, une série de syndicats ont publié des déclarations appelant à un passage immédiat à l’apprentissage à distance – quelques jours à peine avant que les écoles primaires en dehors de Londres ne rouvrent leurs portes après les vacances de Noël.

À la suite d’une réunion d’urgence de son exécutif, le Syndicat national de l’éducation a déclaré qu’il informerait ses membres de leur droit légal de ne pas retourner en classe dans des «conditions dangereuses» au milieu des craintes concernant la nouvelle souche de Covid-19.

L’Association nationale des chefs d’établissement a exhorté toutes les écoles à passer à l’apprentissage à domicile pour une «période brève et déterminée», car elle a annoncé une action en justice contre le ministère de l’Éducation pour les conseils scientifiques sur lesquels le gouvernement s’appuie et les dispositions de test Covid pour les établissements.

Le NASUWT a déclaré qu’il avait également écrit à M. Williamson pour « introduire un passage immédiat à l’enseignement à distance pour tous les élèves des écoles primaires, secondaires et spéciales et des collèges » et a déclaré que c’était la « seule option raisonnable et crédible » pour minimiser les risques pour ces travaillant dans les écoles.

Les écoles passeront à l’apprentissage à distance jusqu’au 18 janvier au moins, à l’exception des enfants vulnérables et de ceux des travailleurs clés tels que le personnel du NHS.

Dans l’état actuel des choses, la plupart des autres écoles primaires du pays reprendront les cours le 4 janvier, tandis que les écoles secondaires rouvriront de manière échelonnée, les élèves de l’année d’examen le 11 janvier et les autres revenant une semaine plus tard.

Mais le secrétaire à l’Éducation a fait l’objet de pressions samedi pour retarder la réouverture, les syndicats et les députés de l’opposition ayant exprimé des inquiétudes quant à la sécurité du personnel.

Le NEC a déclaré: «Nous appelons Gavin Williamson à faire réellement ce qu’il prétend faire – suivre la science et annoncer, maintenant, que les écoles primaires en Angleterre devraient passer à l’apprentissage en ligne – en dehors des travailleurs clés et des enfants vulnérables pendant au moins les deux premières semaines de janvier.

«Il ne suffit pas de toujours être derrière la courbe, de rattraper les nouvelles souches de Covid, de voir les admissions à l’hôpital augmenter et le nombre de cas devenir incontrôlable.»

Le syndicat a ajouté qu’ils informeront également leurs membres qu ‘«ils ont le droit légal de refuser de travailler dans des conditions dangereuses qui sont un danger pour leur santé et pour la santé de leurs communautés scolaires et plus généralement».

«Nous informerons nos membres qu’ils ont le droit de travailler dans des conditions sûres qui ne mettent pas leur santé en danger. Cela signifie qu’ils peuvent être disponibles pour travailler à domicile et travailler avec des travailleurs clés et des enfants vulnérables, mais pas disponibles pour suivre des cours complets à partir du lundi 4 janvier.

«Nous nous rendons compte que cet avis tardif est un énorme inconvénient pour les parents et les directeurs d’école. La faute, cependant, est du fait du gouvernement lui-même et est le résultat de son incapacité à comprendre les données, de son indécision et de son approche imprudente de son devoir central: protéger la santé publique.

Les scientifiques ont ajouté: «R serait plus faible avec les écoles fermées, avec la fermeture des écoles secondaires susceptible d’avoir un effet plus important que la fermeture des écoles primaires. Il reste difficile de distinguer où se produit la transmission entre enfants et il est important de prendre en compte les contacts pris en dehors des écoles. »

Le Dr Patrick Roach, le secrétaire général du syndicat NASUWT, a déclaré qu’il y avait une «réelle inquiétude» que les écoles ne pourraient pas rouvrir en toute sécurité la semaine prochaine.

Il a ajouté: «Le NASUWT est totalement déterminé à faire en sorte que les enfants puissent retourner à l’école le plus rapidement possible. Cependant, il est maintenant tout à fait clair que la pandémie a de graves répercussions sur la capacité de toutes les écoles et collèges de continuer à fonctionner normalement.

«On craint vraiment que les écoles et les collèges ne soient pas en mesure de rouvrir complètement et en toute sécurité en ce moment.»

Le syndicat GMB, qui représente le personnel de soutien scolaire, a déclaré qu’il prendrait des mesures pour défendre la sécurité de ses membres à moins que le secrétaire à l’éducation ne retarde la réouverture des écoles en Angleterre.

L’officier national Stuart Fegan a déclaré: « Gavin Williamson est à six et sept ans à propos de la réouverture des écoles. Son approche chaotique est une recette pour le chaos et le danger. Cela cause un stress énorme.

«À mesure que les taux d’infection augmentent, nous avons besoin d’une approche cohérente, et non d’une loterie de code postal. Le secrétaire à l’éducation doit maintenant faire preuve de bon sens, faire demi-tour complet et retarder la réouverture de toutes les écoles d’Angleterre jusqu’à ce que des garanties appropriées soient en place. Personne ne veut perturber l’apprentissage d’un enfant, mais il faut agir pour protéger les gens et rendre les écoles sûres. »

Le ministère de l’Éducation n’a pas répondu aux appels des syndicats, mais M. Williamson a souligné vendredi: «L’éducation et le bien-être des enfants restent une priorité nationale. Déplacer d’autres parties de Londres vers l’enseignement à distance est vraiment un dernier recours et une solution temporaire.