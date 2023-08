Williamson Murray, historien de la guerre qui a regardé au-delà des batailles, décède à 81 ans

Williamson Murray, un historien militaire et universitaire dont les travaux ont permis de mieux comprendre la défaite de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a conseillé les commandants américains sur la façon de planifier les champs de bataille du futur, est décédé le 1er août dans un hôpital de Fairfax, en Virginie. 81. Le décès a été confirmé par sa femme, Lesley Smith. Aucune cause précise n’a été donnée.

Pendant plus de 40 ans, le Dr Murray a fait le pont entre le monde universitaire et la politique de défense, écrivant ou éditant plus d’une douzaine de livres et occupant des postes de professeur dans des institutions telles que l’Ohio State University, la Marine Corps University et l’Army War College. Ses recherches ont souvent exploré les intersections de la stratégie militaire, de la politique et de l’industrie, telles que le réoutillage des usines pour les efforts de guerre, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Dr Murray aimait citer le général britannique James Wolfe, dont les forces ont vaincu les Français au Québec au 18e siècle. « La guerre », a déclaré Wolfe, « est une option de difficultés. »

Le Dr Murray, qui était largement connu sous le nom de Wick, a adopté ce point de vue. Il a encouragé les planificateurs militaires américains à suivre le rythme de l’évolution des défis. Ses évaluations – regardant en arrière pour des leçons intemporelles sur la guerre et en avant pour des changements dans les outils de combat – ont été étudiées par des responsables du Pentagone et de la défense pour aider à façonner des documents de planification qui examinaient des innovations telles que les drones et l’intelligence artificielle.

« Si nous devions à nouveau mener une guerre à grande échelle, seule l’histoire peut fournir les informations nécessaires », a écrit Robert Mathis, un général à la retraite de l’armée de l’air, dans l’avant-propos du livre du Dr Murray de 1983, « Strategy for Defeat: The Luftwaffe, 1933-1945. « Si l’histoire a eu une leçon directe pour l’étudiant de la guerre, c’est que les nations et leurs forces armées ne seront pas entièrement préparées pour la guerre qui vient. »

Une grande partie des premiers travaux du Dr Murray a exploré la construction de l’Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale et les décisions en duel d’Adolf Hitler et des dirigeants alliés au cours de la guerre. Le Dr Murray a acquis la réputation de regarder au-delà des perspectives nous contre eux et d’examiner la guerre de tous les côtés, y compris l’intérêt particulier du Dr Murray pour la puissance aérienne au cours de ses cinq années dans l’armée de l’air à l’époque du Vietnam.

Ses livres sur la Luftwaffe relatent les progrès des avions de guerre allemands et comment les forces aériennes alliées ont finalement surmonté la supériorité nazie précoce dans le ciel. D’autres livres sur la guerre, dont « Le changement dans l’équilibre européen des pouvoirs, 1938-1939 : le chemin de la ruine », ont soutenu que les Alliés auraient dû mobiliser des contre-attaques plus tôt contre l’Allemagne nazie plus tôt pour freiner son avance technologique initiale.

Le Dr Murray a également résolu les nombreux défauts de la planification militaire allemande qui mettaient à rude épreuve les lignes d’approvisionnement critiques à travers l’Europe et l’Afrique du Nord. En examinant le front de l’Est, le Dr Murray a utilisé des archives et des témoignages de première main pour montrer comment les stratégies soviétiques utilisaient le terrain, la météo et d’autres facteurs pour affaiblir les forces terrestres allemandes mieux équipées.

Les derniers livres du Dr Murray ont étudié les changements géopolitiques après la guerre froide et les changements technologiques qui ont créé de nouvelles façons d’attaquer comme la cyberguerre. Quelques mois seulement après l’invasion de l’Irak par les États-Unis en 2003, le Dr Murray et le co-auteur Robert H. Scales Jr. ont publié un regard prémonitoire sur les profondes complications à venir dans « The Iraq War: A Military History ».

Malgré une puissance de feu écrasante, l’armée américaine a parfois lutté pendant les premières étapes de l’invasion sans lignes de front claires et obligée de se battre en zone urbaine. Les commandants, ont écrit le Dr Murray et Scales, « ont dû prendre des décisions de vie ou de mort sous des pressions d’une fraction de seconde et un barrage sans précédent d’informations qui étaient souvent ambiguës, incertaines, contradictoires ou assez souvent erronées ».

Plus tard, après le renversement de Saddam Hussein, les soupçons ont été confirmés que la guerre avait été lancée sur des renseignements erronés et manipulés par l’administration du président George W. Bush et certains alliés. C’est à ce moment-là que l’armée américaine a commencé à montrer ses véritables lacunes, ont écrit le Dr Murray et Scales. Le Pentagone ne s’en sort pas bien avec les « affaires compliquées qui vont au-delà des opérations militaires claires et décisives » telles que les batailles contre-insurrectionnelles et la collaboration avec les dirigeants politiques », ont-ils noté.

« Puisque la guerre est un acte politique, la défaite des forces militaires ennemies dans les opérations de combat ne représente qu’une partie de la mosaïque beaucoup plus vaste qui doit inclure non seulement les étapes de planification, mais aussi les étapes de transition de la guerre à la paix », a écrit le Dr Murray. dans « A Nation at War in an Era of Strategic Change », une étude de 2004 sur les guerres en Irak et en Afghanistan publiée par l’Army War College.

Il a maintenu une production prolifique jusqu’à la fin des années 70, offrant des essais pour le groupe de réflexion de la Hoover Institution sur des questions telles que la pandémie («Le comportement de trop nombreux Américains, aidés et encouragés par certains de leurs politiciens, ne donne pas beaucoup d’espoir pour le futur », a-t-il écrit) et retirer les noms des personnalités confédérées des bases militaires.

« Il est de très mauvais goût de nommer des institutions militaires d’après des généraux qui défendaient l’esclavage », a-t-il écrit, « alors qu’un si grand nombre de soldats, qui nous défendent et stationnés dans ces institutions, sont des Afro-Américains ».

Williamson Murray est né le 23 novembre 1941 à Manhattan. Son père travaillait comme vendeur et sa mère était femme au foyer.

Il est diplômé en 1963 de l’Université de Yale avec un diplôme d’histoire, puis a servi dans l’armée de l’air jusqu’en 1969, y compris une tournée en Asie du Sud-Est avec la 314th Tactical Airlift Wing. Il est retourné à Yale et a obtenu un doctorat en histoire militaire et diplomatique en 1975.

Le Dr Murray a enseigné au département d’histoire de Yale pendant deux ans. En 1977, il a pris un poste à l’Ohio State University en tant que professeur d’histoire militaire et de sujets connexes. Il a été chercheur principal au Naval War College de 1991 à 1992 et a pris sa retraite de l’État de l’Ohio en 1995, prenant le titre de professeur émérite. Il a donné des conférences à la Marine Corps University de Quantico, en Virginie, et à l’Army War College de Carlisle, Pennsylvanie, à la fin des années 1990.

Dans « A War to Be Won: Fighting the Second World War » (2000), le Dr Murray et le co-auteur Allan R. Millett ont été acclamés pour avoir approfondi les succès et les échecs des généraux américains tout en réexaminant les tactiques utilisées. par les commandants soviétiques pour perturber l’avance allemande.

Alors que les guerres en Irak et en Afghanistan avançaient, le Dr Murray a commencé à se concentrer de plus en plus sur la recherche des luttes militaires américaines pour réprimer les insurgés et construire des alliances efficaces avec les forces locales.

« L’adaptation est un processus mené sous la pression de la guerre », a écrit la revue Military History dans une critique du livre du Dr Murray, « Military Adaptation in War : With Fear of Change » (2011). « L’objectif est de vaincre un ennemi, sur lequel on peut compter à son tour pour vous faire la même chose. La marge d’erreur est toujours mince et, comme le dit le proverbe, « l’ennemi obtient toujours un vote ».

Le mariage du Dr Murray avec Marjorie Foster s’est terminé par un divorce. Les survivants incluent sa femme de 30 ans, Lesley Smith; un fils et une fille issus de son premier mariage et cinq petits-enfants.

Dans l’un des derniers essais du Dr Murray pour la Hoover Institution, il a évalué divers scénarios possibles en Ukraine. Dans chaque prédiction du Dr Murray, la Russie et l’Occident restent de leur côté d’une ligne de faille militaire et politique.