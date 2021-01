SACRAMENTO, Californie: Zion Williamson a obtenu 31 points et six rebonds, Steven Adams a effectué une paire de lancers francs d’embrayage avec 17,9 secondes à jouer, et les New Orleans Pelicans ont surmonté une performance de 43 points de Sacramentos DeAaron Fox et ont battu les Kings 128-123 Dimanche soir.

Brandon Ingram a marqué 22 points, Eric Bledsoe en a ajouté 21 et Adams a récolté 12 points et 15 rebonds pour aider les Pélicans à mettre fin à une séquence de cinq défaites consécutives.

Fox, qui était limité à 14 points dans une défaite de 38 points contre les Clippers deux nuits plus tôt, avait un total de points record en carrière et 13 passes pour les Kings, qui ont perdu huit sur 10.

La Nouvelle-Orléans menait par 19 points en première période avant que les Kings ne fassent une course tardive. Marvin Bagley a réussi un 3 points et Fox a suivi avec un dunk à une main qui a réduit le déficit à 116-115.

Adams et Williamson ont effectué deux lancers francs chacun pour les Pélicans et Bledsoe a marqué dans la peinture pour en faire 122-115.

Après que les Kings aient marqué lors de voyages consécutifs sur le terrain, Adams a effectué deux autres lancers francs et JJ Reddick en a ajouté deux autres, aidant les Pélicans à s’accrocher.

Williamson a chuté d’un point de moins que son record de la saison pour marquer. Le grand homme des Pélicans a fait 13 des 15 tentatives et a passé une grande partie du quatrième quart sur le banc en difficulté.

Bagley a terminé avec 26 points et 10 rebonds.

Williamson a réussi huit des neuf tirs et a récolté 18 points en première mi-temps, dont une paire de dunks emphatiques. Ingram a ajouté 16 points en première période et a marqué six des huit derniers des Pélicans au deuxième quart pour mettre la Nouvelle-Orléans en avance de 67-58.

TIP-INS

Pélicans: La Nouvelle-Orléans a été touchée par un retard de l’appel du match à la mi-temps. JJ Redick a fait un buzzer-battant 3 points pour terminer le premier quart-temps. Ingram est descendu dur en défendant juste avant la mi-temps. Ingram resta sur le dos pendant quelques instants, puis se leva et se dirigea vers le vestiaire. Il est revenu pour la seconde moitié. Lonzo Ball (genou) a raté un troisième match consécutif.

Kings: Sacramento a obtenu autant de passes (10) que de rebonds en première mi-temps. Les Kings ont clôturé le troisième quart sur une course de 18-4. Buddy Hield a réalisé au moins un 3 points en 80 matchs consécutifs, la plus longue séquence active de la NBA.

SUIVANT

Pélicans: rendez-vous en Utah pour des matchs consécutifs contre les Jazz mardi et jeudi.

Kings: Visitez les Clippers mercredi. Los Angeles a donné à Sacramento sa perte la plus inégale de la saison, 138-100, le 15 janvier.

___

