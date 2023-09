Williamson et Boult mèneront la charge de la Coupe du monde de cricket en Nouvelle-Zélande | Actualités sur le cricket

Kane Williamson dirigera la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde de cricket d’une journée le mois prochain, et Trent Boult sera le fer de lance de l’attaque rapide, mais l’ouvreur Finn Allen et le lanceur rapide Adam Milne ont raté l’équipe indienne.

Le conseil de cricket de Nouvelle-Zélande a annoncé l’équipe lundi.

Boult est revenu à l’action avec trois guichets lors d’une défaite de 79 points contre l’Angleterre à Southampton dimanche et a été dûment nommé dans l’équipe de 15 hommes dirigée par Williamson malgré la guérison en cours du batteur après une blessure de longue date aux ligaments du genou.

La Nouvelle-Zélande était finaliste derrière l’Angleterre, hôte du tournoi 2019, perdant une finale classique à Lord’s sur le décompte des limites après que les équipes n’aient pas pu être séparées par un Super Over décisif.

Will Young a battu Allen pour la place de batteur d’ouverture, qui est contestée depuis la sortie de Martin Guptill l’année dernière.

« Nous avons simplement senti que nous avions examiné à quoi ressemblait le plan de match potentiel en Inde, examiné les terrains et également examiné la forme des deux joueurs », a déclaré l’entraîneur-chef Gary Stead aux journalistes.

« Nous avons estimé que Young était la bonne personne avec qui partir. »

L’annonce de l’équipe comprenait également une vidéo mettant en vedette les membres de la famille des joueurs, publiée sur la plateforme de médias sociaux X.

Jimmy Neesham, qui a pratiquement battu la Nouvelle-Zélande jusqu’à la victoire lors de la finale de 2019, a également été inclus, bien qu’il ait rejoint Boult en se retirant de son contrat national l’année dernière.

« Je pense que vous avez toujours besoin de joueurs polyvalents et je suppose que l’abandon de Michael Bracewell a également ouvert une option pour un autre joueur polyvalent », a déclaré Stead à propos de la sélection de Neesham.

Boult, Williamson, Neesham, le quilleur rapide Tim Southee et le gardien-batteur Tom Latham forment un noyau solide de vétérans de la Coupe du monde, mais l’équipe comprend également six joueurs qui cherchent à faire leurs débuts au tournoi des 50 ans et plus.

Mark Chapman, Devon Conway, Daryl Mitchell et Glenn Phillips ont été sélectionnés dans leur première équipe d’une journée pour la Coupe du monde, après avoir déjà figuré dans les équipes de la Coupe du monde T20.

Les polyvalents Rachin Ravindra et Young sont prêts pour leur première Coupe du monde, quel que soit le format.

La Nouvelle-Zélande visera son premier titre en Coupe du monde, après avoir été finaliste lors des deux derniers tournois de 50 ans en Angleterre et en Australie en 2015.

Equipe de Nouvelle-Zélande : Kane Williamson (capitaine), Trent Boult, Mark Chapman, Devon Conway, Lockie Ferguson, Matt Henry, Tom Latham, Daryl Mitchell, Jimmy Neesham, Glenn Phillips, Rachin Ravindra, Mitch Santner, Ish Sodhi, Tim Southee, Will Young.