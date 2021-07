Williamson est le dernier bloomer de l’USMNT, l’ancien prodige adolescent rattrapant le temps perdu

La patience est un attribut qui peut à la fois aider et gêner un joueur. Les carrières sont courtes, il est donc utile de pousser constamment pour plus de minutes et plus de responsabilités. Rester immobile peut égarer une carrière. Mais il y a des moments où il est utile de prendre son temps, de poser les bases du travail et de consolider les faiblesses de son jeu, ce qui peut ensuite se traduire par un succès sur la route.

Tout au long de sa carrière, Eryk Williamson a dû naviguer dans cette dualité, même si vous ne le sauriez jamais en le regardant maintenant. Avec les Portland Timbers, Williamson est devenu un pilier au milieu de terrain, offrant un lien précieux entre les compétences défensives de Diego Chara et le jeu plus dynamique de Diego Valeri.

Le joueur de 24 ans en a maintenant profité pour ses premières incursions avec l’équipe nationale masculine des États-Unis. Dimanche dernier, Williamson a fait ses débuts internationaux, aidant les États-Unis à conclure une victoire 1-0 sur Haïti lors de la Gold Cup. Il a enchaîné avec son premier départ lors d’une victoire 6-1 contre la Martinique, se montrant bien au milieu de terrain et ajoutant une passe décisive sur le but de Miles Robinson.

Mais Williamson a été tout sauf un succès du jour au lendemain. En chemin, il a appris que même lorsqu’il pousse pour plus, il n’y a pas de raccourcis, et cela signifie qu’il y a des moments où il doit attendre son heure.

« Je pense que nous sommes souvent pris dans une situation d’ensemble, en particulier en tant qu’athlètes. ‘Je veux être là où est Tyler Adams. Je veux que ce soit demain’. Mais il y a tellement d’étapes », a-t-il déclaré à ESPN. « Vous parlez aux Tylers, vous parlez aux gars et ce n’est pas un jour où, boum, vous appuyez sur un interrupteur. Cela le ronge tous les jours, et je pense que c’est la mentalité que nous avons ici [with the U.S.]. Un jour à la fois et assurez-vous que je peux me mettre dans la meilleure position. »

Williamson prétend avoir été assez facile à vivre en grandissant. Ce n’est qu’en vieillissant qu’il a semblé pressé. Mais sa mère, Nicole Brisco, qui a élevé seule Eryk et ses trois frères et sœurs, ne l’achète pas.

« Eryk était très impatient. Il voulait toujours que quelque chose se passe tout de suite », a-t-elle déclaré à ESPN. « J’ai remarqué quand il a essayé pour la première année pour [the Olympic Development Program], et il n’a pas fait la piscine nationale, il voulait abandonner le football. Cela l’a juste déchiré. Et j’ai juste dit : ‘Tu dois être patient.' »

Elle ajoute en riant : « Je suppose qu’il est finalement arrivé là-bas. Mais c’était le voyage de retour de Pennsylvanie le plus difficile que j’aie jamais eu à faire de ma vie. Je ne sais pas qui a pleuré le plus. Je pense que je l’ai fait. »

Williamson y est effectivement arrivé, bien qu’il y ait eu des impasses qu’il a empruntées. Originaire d’Alexandrie, en Virginie, il s’est démarqué dans le quartier riche en talents du DMV. Son passage à l’académie de DC United, en tant que jeune international et à l’Université du Maryland l’a amené à faire de grandes choses. C’était un joueur qui pouvait tout faire au milieu de terrain, que ce soit porter le ballon en attaque, créer des opportunités de marquer, ainsi que défendre, lui donnant un profil distinct parmi les milieux de terrain américains.

Puis sa carrière s’est heurtée à un mur. Un échange pour ses droits Homegrown de DC United à Portland en 2018 devrait lui permettre de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Au lieu de cela, Williamson s’est retrouvé coincé avec l’équipe réserve de Portland. Une période de prêt la même année avec Santa Clara au Portugal était censée lui fournir du temps de jeu supplémentaire, mais lui a permis de jouer à peine une minute en six mois. À son retour à Portland, ses perspectives ne se sont pas tellement améliorées. Alors qu’il s’est vu confier une poignée de minutes en équipe première, il est largement resté en dehors du compte.

Du point de vue du manager de Portland Giovanni Savarese, il a vu un joueur à Williamson qui ne faisait pas tout ce qu’il pouvait.

« Je pense que lorsque vous êtes si talentueux, les choses sont si faciles et vous pouvez vous en tirer avec le minimum », a déclaré Savarese à ESPN à propos de Williamson. « Tu es toujours très bon, mais je ne veux pas le minimum de toi. Je veux le meilleur de toi. »

C’est à cette époque que la patience s’est avérée être une vertu pour Williamson et a forcé un réexamen de son approche de sa carrière. Plutôt que de se concentrer sur l’image plus large de ce qu’il n’avait pas ou pourquoi il n’était pas dans l’alignement, il a mis son énergie dans les petites étapes qu’il a fallu pour améliorer son jeu.

« Pour moi, [Portugal] Cela m’a ouvert les yeux », a-t-il déclaré. « Je pense qu’une fois de retour de là-bas, c’était: ‘C’est ce que je dois faire tous les jours.’ Je suis entré dans une routine de : Puis-je être le meilleur joueur sur le terrain ? Puis-je me fixer comme objectif que Gio vienne me voir et me dise : « Oui, tu es le meilleur joueur à l’entraînement cette semaine, ce mois-ci. » J’ai pris ça en 2020. »

Ce qui a émergé était une mosaïque de motivation. Williamson est allé au Costa Rica pour la pré-saison 2020 déterminé à laisser Savarese sans autre choix que de le mettre dans la formation. Il a étudié davantage le cinéma et a suivi les conseils d’amis de longue date Jeremy Ebobisse et Chara. Il a également commencé à ressentir plus de confiance de la part de Savarese. Les objectifs se sont ensuite élargis, passant d’être le meilleur dans la pratique à entrer dans les jeux, à influencer les jeux, à exceller.

Puis la pandémie a frappé et la ligue a été fermée.

Eryk Williamson a fait forte impression avec l’USMNT, faisant ses débuts internationaux seniors à la Gold Cup. John Dorton/ISI Photos/Getty Images

« J’ai si bien commencé l’année, puis j’ai pensé que toute cette pré-saison, tout le travail, la vidéo, toutes les petites choses techniques sur lesquelles je travaillais allaient être gaspillées », a-t-il déclaré.

Un autre coup émotionnel est survenu lorsque sa grand-mère, Aileen Ford, est décédée en avril. Les deux étaient proches, avec Ford parmi les supporters incontournables de Williamson lorsque les temps sont devenus difficiles.

« Ils avaient une si bonne relation », a déclaré Brisco à propos de son fils et de sa mère. « Eryk ne parle pas de beaucoup de choses comme ça. Mais je pense vraiment que cela l’a vraiment poussé l’année dernière, et il est vraiment, vraiment venu. »

Savarese ne sait pas ce qui a changé, mais lorsque Williamson est revenu pour le tournoi MLS Is Back (que les Timbers ont remporté), il ressemblait à un joueur différent.

« Je pense que quelque chose de bien dans la pandémie a cliqué », a déclaré Savarese. « C’est comme quelque chose qu’il a compris. ‘C’est ce qui me manque. C’est ce que je dois faire.’ Puis, quand il est revenu de la pandémie, je me suis dit : ‘Wow, il l’a eu.' »

Williamson était bientôt à la limite de l’irremplaçable, mais ce n’était en aucun cas la fin de son voyage ardu. Appelé au camp de janvier, une blessure à la cheville a ralenti sa progression. L’entraîneur américain Gregg Berhalter a cité cela comme une des principales raisons pour lesquelles l’entraîneur américain des moins de 23 ans, Jason Kreis, a exclu Williamson de l’alignement pour le tournoi de qualification olympique de la CONCACAF. C’est une décision qui a fait sourciller dès son annonce, et compte tenu de la façon dont l’équipe a lutté en attaque, il n’y a eu aucun changement dans le sentiment que Williamson aurait aidé une équipe qui n’a finalement pas réussi à se qualifier pour Tokyo.

Mais l’observation de Savarese selon laquelle Williamson a rendu les choses si faciles est révélatrice, presque comme s’il y avait une confiance qui devait être construite au fil du temps qu’il donnait tout, ainsi qu’une compréhension des boutons sur lesquels appuyer et quand.

« Je pense que vous devez apprendre à connaître [Williamson] parce que c’est un enfant très intelligent, très intelligent », a déclaré Savarese. « Vous devez vous assurer que vous avez une bonne conversation, pour qu’il comprenne ce qu’on lui demande de faire. Vous devez créer une relation, vous devez comprendre de quoi il est capable, vous devez comprendre les moments pour le pousser un peu plus. »

À ce moment-là, Williamson avait appris à gérer le camouflet et à en sortir. Le style que l’équipe de Kreis a joué est similaire à celui de Berhalter et a ajouté à son expérience en janvier. Cela a rendu l’entrée dans ce camp plus fluide.

« Il suffit de comprendre ce qu’on me demande et ce que je dois faire pour faire partie d’une équipe sachant qu’il y a tellement de façons différentes de jouer dans ce milieu de terrain », a déclaré Williamson. « Et il y a tellement de joueurs compétitifs contre lesquels je suis en compétition. C’est donc juste une grande partie de ce qui est demandé et aussi prendre ce que je fais à Portland et mes compétences et les transférer en performances avec une équipe nationale. «

Maintenant, Williamson a trouvé un certain équilibre dans sa carrière. Il est toujours ambitieux, mais sait rester concentré sur le présent. Y a-t-il un regret que cette prise de conscience ne soit pas venue plus tôt ? Williamson pense que si cela avait été le cas, il aurait peut-être percé quand il était plus jeune, mais note également: « Peut-être que j’avais besoin de me former en tant que pro. »

La réalité est que pour certains joueurs, la lumière de faire les petites choses ne s’allume jamais. Pour Williamson, cela éclaire maintenant la voie vers un avenir meilleur.