Williams prêt à faire fonctionner les deux voitures avec des mises à niveau

Nicholas Latifi aura enfin les mêmes améliorations de performances sur sa voiture que son coéquipier de Formule 1 Williams Alex Albon lors du Grand Prix de France de ce week-end.

L’équipe a déclaré mardi qu’elle disposait désormais de pièces pour les deux voitures après qu’Albon les ait essayées en Grande-Bretagne et en Autriche.

A lire aussi : L’Australie est certaine d’au moins une candidature à la Coupe d’Asie

“Bien que la météo à Silverstone et le format Sprint en Autriche n’aient pas été idéaux pour les tests, nous avons reçu suffisamment de retours encourageants pour être convaincus que nous avons fait un pas en avant”, a déclaré Dave Robson, responsable des performances des véhicules.

“Avec le temps qui sera probablement chaud, sec et stable ce week-end, nous chercherons à utiliser la course de vendredi pour mettre Nicky au courant des nouvelles pièces et aussi pour continuer à comprendre comment exploiter au mieux les performances du nouveau package. ”

Résultats bruts de la WWE : AJ Styles remporte la victoire dans la mode controversée

Williams est dernier du classement des constructeurs avec trois points, tous marqués par Albon.

Le Canadien Latifi, dont la position au sein de l’équipe au-delà de cette saison est incertaine, est le seul pilote sur la grille à n’avoir pas encore marqué avec le championnat de 22 courses qui entame maintenant sa seconde moitié au Castellet.

“Nous avons vu des signes positifs (le package de mise à niveau) sur la voiture d’Alex jusqu’à présent, donc j’ai hâte d’avoir un premier aperçu”, a-t-il déclaré.

“J’espère que cela peut nous apporter ce peu de rythme relatif supplémentaire que nous avons manqué et nous mettre davantage dans le combat.”

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.