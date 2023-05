Williams montre son soutien à Genève – Shaw Local

Un bracelet noir et bleu passé de mère en fille est devenu le cadeau qui ne cesse d’offrir aux sportifs genevois cet été.

Taylor Williams, élève de septième du Geneva Middle School South, a immédiatement associé les couleurs des Vikings lorsque sa mère, Julie, est revenue d’Oklahoma avec une surprise. La star du football en herbe et sœur cadette du quart-arrière genevois Matt Williams a alors imaginé la maison des Vikings pour les deux sports, Burgess Field, en se concentrant de manière intéressante sur son système de drainage en détérioration et son herbe détrempée.

« Bracelets pour Burgess » est né.

À ce jour, la campagne de collecte de fonds privée pour renforcer les installations de Burgess ou éventuellement apporter du gazon au lieu vénérable a produit 1 000 $ – 200 bracelets à 5 $ la pop – et ça continue.

«Cela nous a définitivement pris par surprise, et ça dure toujours», déclare Julie Williams, une employée du lycée de Genève. « Jamais en un million d’années, nous n’aurions pensé pouvoir amasser autant d’argent en quelques semaines à peine à l’école. »

Les Williams ont fait une descente dans le Batavia Hobby Lobby sur Randall Road pour acquérir les perles des bracelets, arrachant celles peintes en bleu et blanc ainsi que des perles en forme de ballons de football, de football, de baseball et de basket-ball.

Beaucoup de fouilles n’ont produit aucun signe de perles de volley-ball, mais Taylor et Julie Williams assurent qu’il y a beaucoup de variété à choisir. Les bracelets avec les numéros des joueurs ont beaucoup de succès auprès des mamans des joueurs.

Vous pouvez être le juge avant le prochain match de football à domicile de Genève le 15 octobre, lorsque les bracelets seront en vente à une table spéciale derrière les tribunes à domicile.

Bien que cela donne au duo mère et fille un coussin confortable pour fabriquer plus de bracelets lors de « fêtes de perles » pour leurs légions d’amis astucieux et de mamans de football, cela pourrait aussi tenter le destin.

Alex Williams, 8 ans, le plus jeune fils de Rob et Julie, a commencé à distribuer gratuitement le travail manuel de sa famille lors d’une récente visite d’amis.

« Il commence à les donner à ses copains et je dis: » Attendez une minute. Attendez, mon pote », a déclaré Julie Williams.

Taylor Williams est tout aussi passionné par le projet.

« Je suis vraiment ravie de faire partie d’une bonne cause », a-t-elle déclaré.

Williams se souvient avoir vu son frère et ses coéquipiers jouer à travers une éruption à domicile extrêmement boueuse, presque marécageuse de DeKalb la saison dernière. Elle a officieusement rejoint le mouvement pour améliorer Burgess alors que la pluie tombait.

Les fans ont discuté des lacunes de Burgess – qui incluent une couronne de champ cassée – pendant un certain temps. Pourtant, ce n’est qu’au début du mois que Tom Finnberg, vice-président de l’organisation des boosters sportifs de Genève, a convoqué pour la première fois le comité des amis de Burgess Field.

La commission scolaire de Genève devrait consacrer environ 500 000 dollars au projet de rénovation du terrain, des sommes qui pourraient soit fournir une nouvelle surface de gazon, soit couvrir environ la moitié du coût d’installation du gazon artificiel.

Taylor Williams dit que son objectif est de vendre 1 000 bracelets d’ici la fin de l’année scolaire, récoltant 5 000 $ pour améliorer le terrain sur lequel elle espère un jour jouer.

C’est une petite contribution, mais aussi à la mode.