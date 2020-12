NEW YORK: Greg Williams Jr. a marqué un sommet en carrière de 26 points alors que St. Johns battait Georgetown 94-83 dimanche soir, mettant fin à un dérapage de trois matchs.

Williams Jr. a tiré 4-en-6 derrière l’arc. Julian Champagnie, le meilleur buteur de la Big East Conference, a ajouté 20 points et a également frappé quatre points à 3 points. Champagnie a ajouté neuf rebonds alors que le Red Storm se vengeait d’une défaite de trois points contre les Hoyas une semaine plus tôt.

Vince Cole a récolté 17 points pour St. Johns (6-4, 1-3 Big East). Isaih Moore a ajouté 12 points et Posh Alexander 10.

Jahvon Blair a récolté 25 points et six passes pour les Hoyas (3-4, 1-2). Donald Carey a ajouté 19 points, faisant cinq 3 points. Qudus Wahab avait 12 points avant de faire une faute.

St. John’s a pris le contrôle avec une course de 18-5 en plus de quatre minutes à mi-chemin de la seconde mi-temps, créant une avance de 76-57. Moore et Alexander ont marqué respectivement sept et six points lors de la vague lorsque le Red Storm a réussi sept des dix tirs. Les Hoyas, sur la même durée, tiraient 1 contre 9, 1 contre 5 en profondeur.

Le jeu était la 118e rencontre entre les deux membres fondateurs de Big East et la première sur le campus du Queens depuis la saison 1980-81.

