Williams et Sonnett de l’USWNT reviennent pour les matches amicaux néo-zélandais: comment le voyage peut préparer les États-Unis pour la Coupe du monde

Jeudi, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Vlatko Andonovski, a annoncé la liste des 24 joueuses qui se rendront en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. L’équipe senior organisera un camp de six jours avant deux matches amicaux contre la Nouvelle-Zélande à Wellington/Te Whanganui-a-Tara et Auckland/Tāmaki Makaurau. Voici ce que vous devez savoir :

La défenseure Emily Sonnett et l’attaquante Lynn Williams font leur retour après des blessures. Sonnett a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde de l’été dernier, mais Williams a raté la majeure partie de 2022 en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers.

Sophia Smith, MVP en titre de la NWSL et vainqueur du championnat avec les Portland Thorns, est blessée au pied. Megan Rapinoe est également absente de cette liste avec une blessure à la cheville.

Andonovski doit prendre la parole jeudi à 11 h 30 HE et pourrait fournir plus de détails sur un calendrier pour Smith et Rapinoe, ainsi que sur le nombre d’autres joueurs travaillant toujours sur diverses récupérations de blessures.

La liste

La liste de 24 joueurs ne présente pas de surprises majeures, alors que l’équipe commence le travail de réintégration des joueurs de retour de blessure. Alors qu’Adrianna Franch a retrouvé une place dans le groupe des gardiennes après une excellente saison 2022 de la NWSL, les trois choix restent stables avec elle, Casey Murphy (North Carolina Courage) et Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

Aucun défenseur n’a été retiré de la liste finale de 2022 pour les deux matches amicaux contre l’Allemagne ; seul Sonnett a été ajouté. Alana Cook (OL Reign), Emily Fox (Racing Louisville FC), Crystal Dunn (Portland Thorns FC), Naomi Girma (San Diego Wave FC), Sofia Huerta (Reign), Hailie Mace (Actuelle) et Becky Sauerbrunn (Thorns) sont tous de retour pour le voyage en Nouvelle-Zélande.

Il n’y a pas non plus de changement au milieu de terrain. Sam Coffey (Thorns), Lindsey Horan (Lyon), Taylor Kornieck (Wave), Rose Lavelle (Reign), Kristie Mewis (NJ/NY Gotham FC), Ashley Sanchez (Washington Spirit) et Andi Sullivan (Spirit) ont tous été appelés. encore une fois.

Midge Purce fait son retour dans le groupe des attaquants pour la première fois depuis les matchs amicaux de septembre dernier, et Williams est également de retour dans le groupe. Mallory Pugh a changé de nom après son mariage avec l’arrêt-court des Chicago Cubs Dansby Swanson et débutera 2023 sur le terrain sous le nom de Mallory Swanson. Ashley Hatch (Spirit), Alex Morgan (Wave) et Trinity Rodman (Spirit) sont également de retour pour 2023.

Les matchs

Les Ferns sont un match familier pour l’USWNT, mais les États-Unis n’ont jamais joué en Nouvelle-Zélande auparavant. Les deux matches amicaux se dérouleront également dans les deux stades où l’équipe jouera ses matchs de phase de groupes lors de la Coupe du monde de cet été, offrant une chance d’imiter les conditions du tournoi (bien qu’ils ne puissent pas reproduire les conditions météorologiques puisqu’il sera l’hiver en Nouvelle-Zélande pendant le tournoi).

Après le camp d’entraînement de six jours, ils se rendront à Wellington/Te Whanganui-a-Tara pour le premier match amical, prévu à 16 h, heure locale, le 18 janvier (22 h HE le 17 janvier avec le décalage horaire) à Stade du ciel. Les deux équipes s’affronteront à nouveau à Eden Park à Auckland / Tāmaki Makaurau le 21 janvier à 16 h locales (22 h HE, 20 janvier) – la première fois que les Ferns joueront dans leur stade national.

Les deux matchs seront diffusés sur HBO Max, dans le cadre du nouvel accord sur les droits médiatiques de US Soccer.

Ce qu’ils disent

Andonovski a déclaré dans le communiqué: “Nous pensons et planifions la Coupe du monde depuis longtemps, mais lorsque le calendrier se tourne vers l’année de la Coupe du monde, cela apporte à coup sûr une concentration et une énergie renouvelées alors que le tournoi commence dans moins plus de 200 jours. Amener l’équipe en Nouvelle-Zélande en janvier et jouer sur nos sites de Coupe du monde présente de nombreux avantages, nous allons donc nous assurer de maximiser notre temps ensemble, de rendre ce voyage aussi productif que possible et de vivre une expérience unique. nos joueurs ne sont jamais allés en Nouvelle-Zélande auparavant.

Milieu de terrain Sam Coffey: «Surtout pour nous en tant que jeunes joueurs, (la prochaine Coupe du monde) est une chose incroyablement écrasante – de la meilleure façon – qui se profile au loin, donc avoir une sorte de familiarité, je pense, servira nous grandement.

(Photo : Bruce Kluckhohn / USA Today)