Williams et le directeur de l’équipe Jost Capito se séparent

Le directeur de l’équipe Jost Capito et le directeur technique François-Xavier Demaison quittent Williams après avoir terminé derniers du championnat des constructeurs de Formule 1.

Capito a dirigé l’équipe pendant deux saisons après que la société d’investissement Dorilton Capital a acheté l’équipe en 2020 à la famille Williams.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“Ce fut un immense privilège de diriger Williams Racing au cours des deux dernières saisons et de jeter les bases du redressement de cette grande équipe. J’ai hâte de voir l’équipe poursuivre sa route vers le succès futur”, a déclaré Capito dans un communiqué lundi.

Aucune raison n’a été donnée pour le départ de Capito. La déclaration comprenait un commentaire du président de Dorilton, Matthew Savage, selon lequel l’Allemand de 64 ans “a reporté sa retraite prévue” lorsqu’il a pris le poste de Williams.

Williams s’est classé huitième sur 10 équipes en 2021 et a décroché son premier podium depuis 2017 lorsque George Russell a terminé deuxième du Grand Prix de Belgique raccourci par la pluie. Après le départ de Russell pour conduire pour Mercedes, Williams n’a marqué que huit points en 2022 avec Alex Albon, Nicholas Latifi et le remplaçant Nyck de Vries au volant.

Le pilote américain Logan Sargeant, qui remplace Latifi en tant que coéquipier d’Albon pour 2023, a rendu hommage à Capito pour l’avoir aidé à se développer en Formule 2.

“Jost, merci d’avoir eu confiance en moi tout au long de mon séjour à l’académie et de m’avoir aidé sur mon chemin vers la F1”, a écrit Sargeant sur Twitter. “Il m’a donné l’opportunité de montrer mon potentiel et de courir en Formule 2. Il a été un excellent chef d’équipe, et je lui souhaite le meilleur dans tout ce que l’avenir nous réserve !”

Williams n’a pas donné de calendrier pour remplacer Capito et Demaison. La première course de la saison prochaine aura lieu le 5 mars à Bahreïn.

Williams a remporté neuf titres de constructeurs, juste derrière Ferrari, mais aucun depuis 1997. L’équipe a été parmi les plus lentes de F1 et a rencontré des problèmes financiers avant le rachat en 2020.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici