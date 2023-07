AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – Les joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis ont exprimé leurs condoléances pour les victimes d’une fusillade mortelle jeudi près de leur hôtel d’équipe, ajoutant qu’elles restaient concentrées sur leur campagne de Coupe du monde féminine.

Trois personnes ont été tuées dans l’incident, dont le tireur, selon la police néo-zélandaise.

« Il n’y a pas vraiment eu de conversation. Malheureusement, j’ai l’impression qu’aux États-Unis, nous avons eu affaire à cela beaucoup trop de fois », a déclaré l’attaquante de l’USWNT Lynn Williams lors d’une conférence de presse.

« Mais il y avait définitivement un sentiment de » rassemblons-nous, nous avons encore un travail à faire « , mais aussi de reconnaître qu’il y a eu des vies perdues et c’est très réel et très dévastateur. »

L’incident s’est produit peu avant 8 heures du matin, heure locale, et les joueurs de l’USWNT à ce moment-là étaient à l’hôtel et commençaient à se rassembler pour le petit-déjeuner, a déclaré un porte-parole de US Soccer.

L’équipe de sécurité de US Soccer a été immédiatement en contact « avec les autorités locales et le département d’État » et a rapidement déterminé que tous les joueurs étaient en sécurité et pris en compte.

La police a déclaré que l’incident était limité à un chantier de construction dans un bâtiment, qui était proche de l’hôtel de l’USWNT ainsi que de la fan zone, qui n’a pas ouvert comme prévu jeudi alors que la police sécurisait la zone.

Parce que les joueurs n’ont pas pu quitter leur hôtel, leur entraînement du matin a été retardé, tout comme une conférence de presse prévue plus tard jeudi.

L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Lynn Williams, a déclaré que les joueuses se rassemblaient pour le petit-déjeuner à l’hôtel de l’équipe au moment de l’incident à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Carmen Mandato/USSF/Getty Images

« Nous étions juste reconnaissants d’être en sécurité, que les premiers intervenants et tout aient été traités très rapidement », a ajouté Williams. « Notre équipe de sécurité a été très rapide pour dire : ‘Écoutez, vous ne pouvez aller nulle part.’

« Je pense qu’il y avait juste un sentiment autour de l’équipe que nous reconnaissons que c’est dévastateur. Et puis une fois que nous avons pu aller à l’entraînement, nous nous sommes dit : nous devons nous concentrer sur le travail à accomplir. »

Le match d’ouverture de jeudi de la Coupe du monde féminine entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège s’est déroulé comme prévu avec une minute de silence pour les victimes avant le coup d’envoi au stade Eden Park. Les responsables ont déclaré qu’il y aurait une présence de sécurité accrue en réponse à l’incident.

L’USWNT ouvrira vendredi contre le Vietnam à Auckland.

La FIFA a déclaré jeudi que « les équipes participantes à proximité de cet incident sont soutenues par rapport à tout impact qui aurait pu avoir lieu ».

Le défenseur américain Crystal Dunn a déclaré que l’équipe se soutenait car elle voulait traiter ce qui s’était passé.

« C’est très réel et nos condoléances vont aux familles des victimes et aux vies perdues », a déclaré Dunn.

« Chacun gère ces situations différemment. Il est donc important de donner aux gens l’espace dont ils ont besoin pour surmonter évidemment le traumatisme qui s’est produit aujourd’hui, mais en comprenant que nous sommes une équipe unifiée.

« Nous donnons aux gens l’espace dont ils ont besoin et j’espère que nous pourrons monter sur le terrain et nous donner un coup de pied et essayer d’être à nouveau connectés dans une journée difficile. »