Williams a eu un meilleur 11 1/2 sacs en carrière cette saison avec 30 coups sûrs de quart-arrière et 57 plaqués. Il a été acquis des Jets au cours de la saison 2019 et a terminé avec un demi-sac, mais a montré la capacité d’appliquer une pression et de gérer la course.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy