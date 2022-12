Williams de l’USC et Anderson de l’Alabama dirigent l’équipe AP All-America

Le vainqueur du trophée Heisman, Caleb Williams, était l’un des trois joueurs du sud de la Californie sélectionnés dans l’équipe All-America de l’Associated Press publiée lundi.

Le joueur de ligne offensive Andrew Vorhees et l’ailier défensif Tuli Tuipulotu ont rejoint leur quart-arrière pour donner à l’USC plus de joueurs dans la première équipe que toute autre école. L’équipe AP All-America est présentée par Regions Bank.

Williams, nommé la semaine dernière joueur AP de l’année, est devenu le huitième joueur de l’USC à remporter le Heisman ce week-end après avoir compté 47 touchés cette saison et mené l’USC au match pour le titre Pac-12.

Les Troyens avaient également le centre Brett Neilon et le demi de coin Mekhi Blackmon sélectionnés dans la troisième équipe.

Will Anderson Jr., le porteur de ballon de l’Alabama, a été sélectionné dans la première équipe pour la deuxième saison consécutive, aux côtés du porteur de ballon de l’État du Kansas, Deuce Vaughn, qui en a fait un joueur polyvalent pour la deuxième année consécutive.

Rejoindre Williams dans le champ arrière de la première équipe All-America est le demi offensif du Texas Bijan Robinson et Blake Corum du Michigan.

Le Michigan avait également le centre Olusegun Oluwatimi et le botteur Jake Moody choisis pour la deuxième équipe.

Les Wolverines, classés deuxièmes, affronteront le TCU n ° 3 lors de la demi-finale des éliminatoires de football universitaire au Fiesta Bowl le 31 décembre. La seule équipe première All-American des Horned Frogs était le demi défensif Tre’Vius Hodges-Tomlinson. Le quart-arrière du TCU Max Duggan et le garde Steve Avila ont fait partie de la deuxième équipe.

La Géorgie, la mieux classée, a placé deux joueurs dans la défense de la première équipe avec le plaqueur Jalen Carter et la sécurité Christopher Smith. L’ailier serré Brock Bowers et le secondeur Jamon Dumas-Johnson étaient des sélections de la deuxième équipe.

Les Bulldogs affrontent l’État de l’Ohio, n ° 4, lors de la demi-finale du Peach Bowl du CFP le soir du Nouvel An. Le receveur large Marvin Harrison Jr. était le seul All-American de la première équipe de l’Ohio State, mais les Buckeyes ont ajouté quatre joueurs dans la deuxième équipe: les plaqués offensifs Paris Johnson Jr. et Dawand Jones, le secondeur Tommy Eichenberg et la sécurité Ronnie Hickman.

Répartition de l’équipe première / équipe

USC – 3

Géorgie – 2

Notre-Dame – 2

Texas, Nord-Ouest, Floride, Michigan, Minnesota, État de l’Ohio, Tennessee, État de l’Iowa, État du Kansas, État de la Caroline du Nord, Alabama, Pitt, Cincinnati, Iowa, Arkansas, Utah, Illinois, Miami, TCU, État du Michigan – 1

Répartition/conférence de la première équipe

Big Ten – 7

SEC-6

Gros 12 – 4

Pac-12 – 4

ACC – 3

Indépendants – 2

Athlétisme américain – 1.

PREMIÈRE ÉQUIPE

Infraction

Quart-arrière – Caleb Williams, deuxième année, Californie du Sud.

Demi-offensif – Bijan Robinson, troisième année, Texas; Blake Corum, troisième année, Michigan.

Tacles – Peter Skoronski, troisième année, Northwestern; Joe Alt, deuxième année, Notre Dame.

Garde – O’Cyrus Torrence, quatrième année, Floride; Andrew Vorhees, sixième année, Californie du Sud.

Centre — John Michael Schmitz, sixième année, Minnesota.

Ailier rapproché – Michael Mayer, troisième année, Notre Dame.

Récepteurs larges – Marvin Harrison Jr., deuxième année, Ohio State; Jalin Hyatt, troisième année, Tennessee; Xavier Hutchinson, troisième année, État de l’Iowa.

Joueur polyvalent – ​​Deuce Vaughn, troisième année, Kansas State.

Kicker – Christopher Dunn, cinquième année, État de Caroline du Nord.

La défense

Edge rushers – Will Anderson Jr., troisième année, Alabama; Tuli Tuipulotu, troisième année, Californie du Sud.

Tacles – Jalen Carter, troisième année, Géorgie; Calijah Kancey, quatrième année, Pittsburgh.

Secondeurs – Ivan Pace Jr., quatrième année, Cincinnati; Jack Campbell, quatrième année, Iowa; Drew Sanders, troisième année, Arkansas.

Cornerbacks – Clark Phillips III, troisième année, Utah; Devon Witherspoon, quatrième année, Illinois.

Sécurités – Kamren Kinchens, deuxième année, Miami; Christopher Smith, cinquième année, Géorgie.

Demi défensif — Tre’Vius Hodges-Tomlinson, quatrième année, TCU.

Parieur – Bryce Baringer, sixième année, État du Michigan.

DEUXIÈME ÉQUIPE

Infraction

Quart-arrière – Max Duggan, quatrième année, TCU.

Demi-offensifs – Chase Brown, cinquième année, Illinois; Mohamed Ibrahim, sixième année, Minnesota.

Tacles – Paris Johnson Jr., troisième année, Ohio State; Dawand Jones, quatrième année, Ohio State.

Gardes – Cooper Beebe, quatrième année, État du Kansas; Steve Avila, cinquième année, TCU.

Centre — Olusegun Oluwatimi, sixième année, Michigan.

Ailier rapproché – Brock Bowers, deuxième année, Géorgie.

Récepteurs larges – Charlie Jones, sixième année, Purdue; Rashee Rice, quatrième année, SMU ; Josh Downs, troisième année, Caroline du Nord.

Joueur polyvalent — Zach Charbonnet, quatrième année, UCLA.

Kicker – Jake Moody, cinquième année, Michigan.

La défense

Edge rushers – Tyree Wilson, cinquième année, Texas Tech; Isaiah Foskey, quatrième année, Notre Dame.

Tacles — Jer’Zhan Newton, troisième année, Illinois; Jonah Tavai, cinquième année, État de San Diego.

Linebackers – Tommy Eichenberg, quatrième année, Ohio State; Jeremiah Trotter Jr., deuxième année, Clemson; Jamon Dumas-Johnson, deuxième année, Géorgie.

Cornerbacks – Emmanuel Forbes, troisième année, Mississippi State; Joey Porter Jr., quatrième année, Penn State.

Sécurités – Kaevon Merriweather, cinquième année, Iowa; Ronnie Hickman, quatrième année, Ohio State.

Demi défensif – Brian Branch, troisième année, Alabama.

Punter – Tory Taylor, troisième année, Iowa.

TROISIÈME ÉQUIPE

Infraction

Quart-arrière – Hendon Hooker, sixième année, Tennessee.

Demi-offrants – DeWayne McBride, troisième année, UAB; Israel Abanikanda, troisième année; Pittsburgh.

Tacles – Blake Freeland, quatrième année, BYU; Alex Palczewski, sixième année, Illinois

Gardes – Jaxson Kirkland, sixième année, Washington ; Christian Haynes, quatrième année, Connecticut.

Centre – Brett Neilon, sixième année, Californie du Sud.

Ailier rapproché – Dalton Kincaid, cinquième année, Utah.

Récepteurs larges – Nathaniel Dell, cinquième année, Houston; Rome Odunze, troisième année, Washington ; Zay Flowers, quatrième année, Boston College.

Joueur polyvalent — Jahmyr Gibbs, troisième année, Alabama.

Kicker – Joshua Karty, troisième année, Stanford.

La défense

Edge rushers – Felix Anudike-Uzomah, troisième année, Kansas State; Jose Ramirez, cinquième année, Est du Michigan.

Tacles – Dontay Corleone, deuxième année, Cincinnati; Mekhi Wingo, deuxième année, LSU.

Linebackers – Jason Henderson, deux ans, Old Dominion; Nick Herbig, troisième année, Wisconsin; Jaylan Ford, troisième année, Texas.

Cornerbacks – Kool-Aid McKinstry, deuxième année, Alabama; Mekhi Blackmon, cinquième année, Californie du Sud.

Sécurités – Marcus Fuqua, quatrième année, Buffalo; Jordan Battle, quatrième année, Alabama.

Demi défensif – Quinyon Mitchell, troisième année, Toledo.

Parieur – Mason Fletcher, deuxième année, Cincinnati.

__

Jury de sélection : Ryan Aber, The Oklahoman ; Nathan Baird, Cleveland.com; Mike Berardino, South Bend Tribune; Ryan Thorburn, Casper Star-Tribune; Sam McKewon, Omaha World Herald ; Dave Reardon, Honolulu Star-Annonceur ; Robert Cessna, Bryan-College Station Eagle; Bob Asmussen, The News Gazette (Illinois); Damien Sordelett, ; Garland Gillen, WVUE-TV (La.); Kayla Anderson, WKRN-TV (Tennis); Kirk Bohls, homme d’État américain d’Austin ; Johnny McGonigal, PennLive.com; Matt Brown, L’athlétisme; Matt Baker, Tampa Bay Times ; Adam Grosbar, groupe de presse du sud de la Californie ; Nate Mink, Syracuse Media Group ; Josh Furlong, KSL.com (Utah).

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25. Inscrivez-vous à la newsletter de football universitaire de l’AP : https://tinyurl.com/mrxhe6f2

Ralph D. Russo, The Associated Press