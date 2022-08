Williams de la Fed repousse les attentes du marché d’une baisse des taux l’année prochaine

John Williams, directeur général de la Federal Reserve Bank de New York, prend la parole lors d’un événement à New York, le 6 novembre 2019.

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que les taux d’intérêt continuent à augmenter et à rester à ces niveaux jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée.

Faisant écho aux récents commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, Williams a déclaré au Wall Street Journal qu’il était également dans le camp du plus élevé pour plus longtemps en matière de politique monétaire.

“Nous allons devoir avoir une politique restrictive pendant un certain temps”, a-t-il déclaré. dans une interview en direct. “Ce n’est pas quelque chose que nous allons faire pendant une très courte période, puis changer de cap.”

Cette perspective survient quelques jours seulement après que Powell a également utilisé le langage « pendant un certain temps » pour décrire ses attentes en matière de taux d’intérêt de référence. Dans son discours politique annuel à Jackson Hole, Wyoming, le chef de la Fed a noté que “le dossier historique met fortement en garde contre un assouplissement prématuré de la politique”.

Avec le vice-président Lael Brainard, Powell et Williams forment le principal brain trust politique de la Fed. Ils cherchent à réduire l’inflation qui se situe près de son plus haut niveau depuis plus de 40 ans et bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed.

Williams n’a pas commenté les détails sur lesquels il aimerait voir les taux aller. Mais il a noté qu’il croyait que la réduction de l’inflation exigerait que les taux d’intérêt réels – les niveaux nominaux moins l’inflation – soient positifs. Le taux des fonds fédéraux est actuellement ciblé dans une fourchette comprise entre 2,25 % et 2,5 %, ce qui est bien en deçà de l’indicateur d’inflation des prix des dépenses de consommation personnelle de base préféré de la banque centrale, qui était de 4,6 % en juillet.

“Je pense qu’avec une demande dépassant de loin l’offre, nous devons obtenir des taux d’intérêt réels … supérieurs à zéro”, a déclaré Williams. “Nous devons avoir une politique quelque peu restrictive pour ralentir la demande, et nous n’en sommes pas encore là.”

Il a ajouté qu’il pense que la Fed est “encore assez éloignée de cela”.

La tarification actuelle du marquage est que le Federal Open Market Committee chargé de fixer les taux approuve une troisième augmentation consécutive des taux de trois quarts de point en septembre, suivie d’un mouvement d’un demi-point en novembre et d’une hausse d’un quart de point en décembre, selon Données du Groupe CME. Les marchés s’attendent alors à ce que la Fed commence à réduire ses dépenses à l’automne 2023.

Williams a déclaré qu’il avait été encouragé par un certain resserrement des conditions financières à la suite des hausses, mais qu’il avait besoin d’en savoir plus avant d’envisager un changement de politique.