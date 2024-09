William Zabka rend hommage à Chad McQueen, son partenaire dans Karate Kid

L’ancien acteur Chad McQueen est récemment décédé à l’âge de 63 ans. La triste nouvelle a été abordée par William Zabka, l’un des partenaires de McQueen dans Le Karaté Kid.











Dans Le Karaté KidMcQueen a joué Dutch, un autre étudiant de Cobra Kai aux côtés de Johnny Lawrence, joué par Zabka. Après la mort de McQueen, Zabka a pris X pour partager quelques images de leur temps passé ensemble à travailler sur Le Karaté KidAprès avoir souligné à quel point McQueen était une personne unique, Zabka a expliqué comment il avait réussi à renouer avec son vieil ami ces dernières années, à tel point qu’il avait eu l’impression que « le temps ne s’était pas écoulé ». Le post hommage peut être vu ci-dessous.





« Malheureusement, nous avons perdu le légendaire Chad McQueen hier », peut-on lire dans le message. « J’ai tellement de bons souvenirs de lui lorsque nous tournions le Karaté KidIl était unique en son genre. Il marchait au rythme de son propre tambour et me faisait toujours rire. Nous allions en caravane tous les jours, lui dans sa Porsche argentée, la musique à fond, et moi dans ma Honda Accord. Il était le le plus méchant des OG Cobra de la manière la plus amusante et divertissante. »

Zabka a ajouté : «Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu la chance de renouer avec lui au cours des dernières années. C’était comme si le temps ne s’était pas écoulé du tout. Mon amour et mes plus sincères condoléances à sa femme et à sa famille. RIP Chadwick — mon cher ami et frère de Cobra Kai pour toujours. »





McQueen, le fils unique du regretté acteur Steve McQueen, a repris son rôle de Dutch dans Karaté Kid 2ème partie après être apparu dans le premier film. En 2001, McQueen est apparu dans son dernier rôle d’acteur afin de pouvoir se concentrer pleinement sur ses efforts de course. Il a été rapporté qu’il voulait revenir dans le rôle de Dutch dans Cobra Kai mais il avait refusé cette opportunité car il ne voulait pas sortir de sa retraite d’acteur. Malgré tout, il a pu retrouver Zabka à un moment donné dans un passé récent, un événement que Zabka n’oubliera jamais.









Les acteurs de l’équipe Cobra Kai étaient proches

« C’était comme aller à l’université et avoir son premier nouveau groupe de copains. Nous étions le serpent Cobra Kai, d’un seul tenant », a déclaré Zabka à propos du lien partagé entre les acteurs de l’équipe Cobra Kai dans une interview pour Sports Illustrated. « John [G. Avildsen, director] il ne voulait pas qu’on devienne copains… Il m’a encouragé à traîner avec les Cobra Kais, là où j’appartenais apparemment.

McQueen a également expliqué que cela s’était étendu jusqu’à snober Ralph Macchio sur le tournage, comme il l’a ajouté : « Je n’ai jamais vraiment parlé à Ralph. Si je l’avais fait, j’aurais dit quelque chose de méchant. »

Le Karaté Kid est actuellement en streaming sur Starz.

Source : William Zabka sur X

