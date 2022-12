William Strobeck est l’auteur de la vidéo skate de Supreme

« Nous lançions les dés et nous prenions l’argent de l’autre », se souvient-il.

La mère de M. Strobeck souffrait de maladie mentale, a-t-il dit, et était souvent absente pendant de longues périodes pendant son enfance. Quand elle n’était pas là, sa grand-mère s’occupait de lui. Il a vécu avec sa tante et son oncle pendant environ deux ans, a-t-il dit, alors qu’ils étaient au début de la vingtaine. M. Strobeck a dit qu’il s’inquiétait pour sa mère et « qu’il avait très peur que quelque chose de grave lui arrive. Et c’était une sensation folle. J’ai agi de différentes manières. » Ils ont une bonne relation maintenant, a-t-il dit.

Il pense que sa vie familiale difficile l’a amené à faire du skateboard. “Je pense que le skateboard est pour beaucoup de gens quelque chose que vous faites pour vous en sortir”, a-t-il déclaré. « Je ne peux pas expliquer à quel point c’est spécial, mais tu ne t’occupes pas de beaucoup de choses parce que tu peux juste aller patiner. Tu vas skater, et tu es juste avec tes amis. Vous êtes un individu avec un groupe de personnes.

Les talents jeunes et inconnus occupent souvent la scène principale dans les films de M. Strobeck. De nombreux skateurs de “Cherry” (2014), son premier film pour Supreme, étaient largement inconnus, dont M. Jones, qui avait 14 ans à l’époque.

“Je me souviens juste, en regardant en arrière – être autour de l’énergie et à quel point ils étaient excités, a tué tout ce que je voulais faire”, a déclaré M. Strobeck. “C’était le meilleur, parce que j’étais comme, ce que sont ces enfants en ce moment est ce que je crois être la chose la plus originale et la plus authentique du patinage.”