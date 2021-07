William Smith, star de l’action connue pour ses bagarres à l’écran, décède à 88 ans

Il était polyglotte, culturiste, champion du lanceur de disque et pilote de l’armée de l’air pendant la guerre de Corée, selon ses site Internet .

Alors que M. Smith était surtout connu pour ses rôles dans des films d’action comme « Any Which Way You Can » (1980), et des émissions de télévision comme « Laredo », « Rich Man, Poor Man » et « Hawaii Five-O », le vrai l’action est venue de sa vie hors écran.

L’épouse de M. Smith, Joanne Cervelli Smith, a déclaré qu’il était décédé à la maison de campagne et à l’hôpital du Fonds pour le cinéma et la télévision. Elle n’en a pas précisé la cause.

William Smith, un acteur connu pour ses interprétations de méchants et ses bagarres à l’écran, est décédé lundi à Woodland Hills, en Californie. Il avait 88 ans.

M. Smith avait plus de 300 crédits d’acteur répertoriés sur IMDb de 1954 à 2020. Il a fait plusieurs de ses propres cascades, et parfois ces scènes s’échauffaient. Il lançait des coups de poing avec Rod Taylor pour le film de 1970 « Darker Than Amber » lorsque les deux ont commencé à se battre pour de vrai. Tous deux sont repartis avec des os brisés.

« Maintenant, c’était un bon combat », a rappelé M. Smith dans une interview en 2010 avec Film BZ.

Le natif de Columbia, Missouri, a solidifié son statut hollywoodien après s’être battu à l’écran avec des acteurs comme Clint Eastwood, Nick Nolte et Yul Brynner. Dans les années 1980, l’acteur de 6 pieds 2 pouces a décroché des rôles dans « The Outsiders » de Francis Ford Coppola (1983) et dans « Conan the Barbarian » (1982), pour lequel il a été choisi comme le père de Conan, qui a été joué par Arnold Schwarzenegger.

Son dernier rôle était dans « Irresistible », un film de 2020 réalisé par Jon Stewart.

Dans « Rich Man, Poor Man », il a joué le personnage dangereux et excentrique Anthony Falconetti, qu’il reprendra plus tard dans la suite de la série « Rich Man, Poor Man Book II ».

M. Smith, qui est né le 24 mars 1933, a grandi dans un ranch de bétail au Missouri appartenant à ses parents, William Emmett Smith et Emily Richards Smith. Au ranch, il développerait un amour et une admiration pour les chevaux et le style de vie occidental classique, selon son site Web.

Sa famille a ensuite déménagé dans le sud de la Californie et M. Smith a immédiatement commencé à chercher du travail dans le cinéma, trouvant un emploi en tant qu’enfant interprète et plus tard en tant que figurant de studio.