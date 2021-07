William Smith, une star d’action de films classiques comme « Any Which Way You Can » et « Red Dawn », est décédé lundi. Il avait 88 ans.

Joanne Cervelli Smith, son épouse depuis 31 ans, a confirmé vendredi la mort de l’acteur à USA TODAY. Elle n’a pas révélé la cause de son décès.

Selon IMDb, Smith a joué dans plusieurs films et séries télévisées de 1942 à 2020, dont « Le fantôme de Frankenstein » en 1942, « La chanson de Bernadette » en 1943 et « Conan le Barbare » en 1982. Dans les années 1970, sa renommée grandit en jouant le méchant Falconetti dans « Rich Man, Poor Man », une mini-série télévisée précoce et extrêmement populaire.

La carrière de l’acteur de 6 pieds 2 pouces l’a vu se battre à l’écran avec certains des hommes les plus robustes d’Hollywood, dont Clint Eastwood, Rod Taylor, Richard Harris, Yul Brynner et Nick Nolte.

Plus récemment, Smith est apparu comme un habitué de la dernière saison de l’original « Hawaii Five-0 » de 1979 à 1980 et dans la série occidentale « Wildside » en 1985. Son dernier rôle était dans le film de 2020 « Irresistible », écrit et réalisé par Jon Stewart.

En plus de sa carrière d’acteur, Smith s’est enrôlé dans l’Air Force pendant la guerre de Corée en 1951 et a été recruté par la National Security Agency en raison de sa maîtrise de plusieurs langues. Il a effectué des missions secrètes au-dessus de l’Union soviétique et des pays du bloc de l’Est, selon une déclaration partagée par sa femme.

Smith était également un athlète accompli, recevant un prix d’excellence pour l’ensemble de sa carrière de l’Academy of Bodybuilding and Fitness en 1995. Il a été intronisé au Muscle Beach Venice Bodybuilding Hall of Fame en 2010 et est devenu membre honoraire de la Stuntmen’s Association of Motion Pictures en 2000 .

Il laisse dans le deuil son épouse, son fils William E. Smith III et sa fille Sherri Anne Cervelli.

