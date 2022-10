William Shatner réfléchit aux retombées avec son ami de “Star Trek” Leonard Nimoy, baiser historique avec Nichelle Nichols

William Shatner ne sait pas ce qui s’est passé entre lui et sa co-vedette bien-aimée de “Star Trek” Leonard Nimoy.

L’acteur, qui a joué le célèbre officier mi-humain mi-vulcain aux oreilles pointues M. Spock dans la série de science-fiction des années 60, est décédé en 2015 à l’âge de 83 ans. Son fils, Adam Nimoy, a annoncé que la star était décédée de maladie pulmonaire obstructive chronique en phase terminale à son domicile de Los Angeles avec sa famille à ses côtés.

Shatner, reconnu par les fans comme le capitaine Kirk, a récemment écrit un livre intitulé “Boldly Go: Réflexions sur une vie de crainte et d’émerveillement.” Dans ce document, l’acteur a franchement réfléchi à son amitié de plusieurs décennies avec Nimoy et à la façon dont cela a apparemment tourné au vinaigre.

Shatner a admis à Fox News Digital qu’il ne comprenait toujours pas ce qui n’allait pas.

“Ne pas savoir faisait partie de la blessure”, a expliqué l’homme de 91 ans. “Leonard et moi nous connaissions depuis 50 ans. Nous étions frères. C’était le frère que je n’ai jamais eu. Et nous étions dans le domaine de l’autre encore et encore… Nous étions de très bons amis. Et puis quelque chose… s’est passé. Je n’ai jamais Mais au cours des six derniers mois de sa vie, il n’a pas voulu communiquer avec moi. Je lui ai écrit. [I told him] Je l’ai aimé. Et je savais qu’il était très malade. Il était en train de mourir.”

Shatner a affirmé que pendant les derniers mois de la vie de Nimoy, il n’avait pas répondu à ses appels. Aucune raison n’a été donnée, ce qui a rendu sa perte d’autant plus douloureuse.

Mais quelques années plus tard, la fille de Nimoy a contacté Shatner.

“Elle a dû savoir à quel point j’étais peiné”, a déclaré Shatner. “Et elle a dit: ‘Tu sais, il t’aimait.’ Et ça m’a fait me sentir beaucoup mieux.”

En 2016, Shatner a déclaré au Hollywood Reporter qu’il se demandait si le refus de Nimoy de participer à un film qu’il réalisait avait provoqué le silence.

“Je pensais [Leonard] plaisantait au début et le traitait comme une plaisanterie parce qu’il faisait parfois semblant et disait : « Non, je ne vais pas faire ça », puis disait : « Oui », alors c’est ce que je pensais qu’il avait fait », a déclaré Shatner à l’heure.” Mais cette fois-là, il voulait vraiment dire non. … Je ne sais tout simplement pas, et c’est triste, et c’est permanent. Je ne sais pas pourquoi il a cessé de me parler.”

Un an avant sa mort, Nimoy s’est rendu sur Twitter et a annoncé qu’il souffrait d’une maladie pulmonaire. Nimoy l’a lié au tabagisme, une habitude qu’il a déclaré avoir abandonnée 30 ans auparavant. En janvier 2015, un mois avant son décès, Nimoy a tweeté : “Ne fume pas. Je l’ai fait. J’aurais aimé ne jamais l’avoir fait.”

Sa dernière déclaration publique sur Twitter, faite peu de temps avant sa mort, était réfléchie, mais douce-amère.

“Une vie est comme un jardin. Des moments parfaits peuvent être vécus, mais pas conservés, sauf dans la mémoire”, a-t-il écrit, suivi de sa signature “LLAP” habituelle – raccourci pour “Live long and prosper”, le slogan de Spock.

Shatner sait exactement ce qu’il dirait à son copain s’ils étaient assis ensemble aujourd’hui.

“Eh bien, je lui ai écrit une note, peu de temps avant sa mort”, a déclaré Shatner. “Je ne pense pas qu’il l’ait lu. Je n’ai jamais reçu de réponse de cette note sincère, mais je lui dirais ce que j’ai écrit dans la note. ‘Hé, mon Dieu, tu es mon ami. Si j’ai fait quelque chose de mal , raconte-moi parce que je t’aime. Et j’apprécie notre amitié. Pourquoi ne me dis-tu pas ce que j’ai fait ? Je ne le ferai plus.’ Cette opportunité n’a jamais existé, mais c’est ce que je lui dirais.”

Plus récemment, le casting survivant de “Star Trek” a subi une autre perte dévastatrice. Nichelle Nichols, qui a brisé les barrières pour les femmes noires à Hollywood en tant qu’officier des communications, le lieutenant Uhura, est décédée en août de cette année. Elle avait 89 ans.

Le “Star Trek” original a été créé sur NBC le 8 septembre 1966. Sa distribution multiculturelle et multiraciale était le message du créateur Gene Roddenberry aux téléspectateurs que dans un avenir lointain – le 23e siècle – la diversité humaine serait pleinement acceptée.

Au cours de la troisième saison de l’émission, le personnage de Nichols et Kirk de Shatner ont partagé ce qui a été décrit comme le premier baiser interracial à être diffusé dans une série télévisée américaine. Dans l’épisode “Les beaux-enfants de Platon”, leurs personnages, qui ont toujours entretenu une relation platonique, ont été contraints au baiser par des extraterrestres qui contrôlaient leurs actions.

Inquiets de la réaction des téléspectateurs de Southern TV, les showrunners ont voulu filmer une deuxième prise de la scène où le baiser s’est produit hors écran. Mais Nichols a déclaré dans son livre, “Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories”, qu’elle et Shatner ont délibérément raté les lignes pour forcer l’utilisation de la prise originale.

Malgré les inquiétudes, l’épisode a été diffusé sans retour de flamme. En fait, il a reçu le plus de “courriers de fans que Paramount ait jamais reçus sur” Star Trek “pour un épisode”, a déclaré Nichols dans une interview en 2010 avec les archives de la télévision américaine.

Shatner a déclaré qu’il avait encore de bons souvenirs d’avoir donné vie à cette scène.

“Eh bien, de mon point de vue personnel, c’est surmené”, a-t-il expliqué. “Il y avait cette belle femme, et il était écrit que je l’ai embrassée. Et donc, je l’ai embrassée, et c’était une belle… J’ai beaucoup apprécié l’expérience. Vous embrassez quelqu’un, et c’est génial. Nous avons tous les deux apprécié Et puis les retombées de Noir et blanc – c’est une belle femme. C’était une belle femme. Et le fait que certaines chaînes de télévision du Sud n’aient pas diffusé cet épisode la première fois – c’est différent maintenant.

“Alors oui, si vous êtes impliqué dans ce monde de, il y a eu un pas en avant là-bas, je suis avec vous”, a-t-il partagé. “Mais de mon point de vue, c’était deux acteurs qui passaient un bel après-midi.”

Shatner a mené une carrière réussie de plusieurs décennies avec des émissions à succès telles que “The Defenders”, “TJ Hooker” et “Boston Legal”. Mais dans son livre, il réfléchit sur la vie et la mort. Il a également détaillé son expérience en tant qu’homme le plus âgé à avoir jamais voyagé dans l’espace à 90 ans. Ce voyage a eu lieu en 2021. L’aventure aérienne a été rendue possible par la société aérospatiale du milliardaire Jeff Bezos, Blue Origin. Le fondateur de l’empire amazonien attribue à “Star Trek” le mérite d’avoir éveillé son intérêt pour les voyages dans l’espace.

Bien que vieillir ne facilite pas toujours les choses, Shatner est déterminé à poursuivre ses passions.

“J’ai mal aux épaules”, a-t-il dit. “Je ne peux pas courir comme je le faisais. J’hésite à faire de la plongée sous-marine – j’adore la plongée sous-marine. J’ai plongé pendant de très nombreuses années dans divers endroits. [But] la dernière fois que j’ai fait de la plongée sous-marine, j’étais un peu essoufflé. Et ça m’a fait peur. Je ne sais plus si je peux faire de la plongée sous-marine. Alors qu’est-ce que je peux faire? Montez à cheval et entraînez-vous dans la piscine. C’est ce que je fais.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.