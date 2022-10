William Shatner explique pourquoi son voyage dans l’espace “ressemblait à un enterrement”: “J’ai vu la mort et j’ai vu la vie”

William Shatner est entré dans l’histoire lorsqu’il est devenu la personne la plus âgée à avoir voyagé dans l’espace – mais l’expérience l’a laissé en larmes.

En octobre 2021, l’ancien de “Star Trek” s’est lancé dans l’aventure d’une vie avec l’aide de la société aérospatiale Blue Origin de Jeff Bezos. Le fondateur de l’empire amazonien a attribué à l’acteur le mérite d’avoir suscité son intérêt pour les voyages dans l’espace.

L’homme de 91 ans était l’un des quatre membres d’équipage à bord de la fusée New Shepard pour la mission NS-18. Il a décollé du Launch Site One dans l’ouest du Texas. Le gagnant d’un Emmy a rappelé son expérience dans un nouveau livre intitulé “Boldly Go: Réflexions sur une vie de crainte et d’émerveillement.” Dans ce document, Shatner a écrit que son voyage dans l’espace “était censé être une célébration”. Au lieu de cela, cela “ressemblait à un enterrement”.

“Quand j’ai atterri et que je suis sorti du vaisseau spatial, j’ai été submergé par un sentiment et j’ai commencé à pleurer”, a rappelé Shatner à Fox News Digital. “Je ne savais pas pourquoi je pleurais. Et il m’a fallu quelques heures pour être seul à comprendre ce qui m’arrivait. Et puis j’ai réalisé que j’étais en deuil pour ce monde magnifique que je pouvais voir plus clairement de l’espace… Cette planète qui a mis 5 milliards d’années à évoluer pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Et toute la multitude de choses que nous, les êtres humains, pouvons aimer et dont nous sommes conscients et qui sont si belles. Peu importe les éléphants et les grands prédateurs et tout ça… mais les trucs d’aujourd’hui. L’enfant, tes doigts. Je veux dire, tout abonde qui est un miracle et qui est beau – et nous le détruisons.

WILLIAM SHATNER PARTAGE DES MOTS PROFONDES APRÈS LE VOL RÉUSSI DE BLUE ORIGIN: “J’ESPÈRE QUE JE NE ME RÉCUPÉRERAI JAMAIS DE CELA”

“C’était mon sentiment écrasant de : ‘Oh mon Dieu, qu’est-ce qu’on fait à ce petit caillou ?'”, a ajouté l’acteur.

La star, qui est dans ses années crépusculaires, a profondément réfléchi à la Terre et à ce qu’elle réserve pour l’avenir. Shatner a noté que son aventure aérienne lui avait donné une appréciation plus profonde de la vie et de toutes ses bénédictions. Cela l’a également inquiété de la façon dont la planète et ses dons sont pris pour acquis.

“… C’est noir – c’est noir palpable”, a décrit Shatner en décrivant sa vision du grand au-delà. “Et quand je regardais d’où nous venions et que j’ai vu le beige, le bleu et le blanc de cet endroit extraordinaire dans lequel nous vivons, j’ai vu la mort et j’ai vu la vie.”

Shatner a mené une carrière de plusieurs décennies avec des émissions à succès telles que “The Defenders”, “TJ Hooker” et “Boston Legal”, ainsi que la série et les films originaux “Star Trek”. Cependant, ces jours-ci, Shatner ne pense pas à Hollywood. Il a dit que réfléchir à sa vie et aux nombreuses leçons qu’il avait apprises en cours de route l’avait aidé à accepter la mort.

“Eh bien, vous savez, vous pouvez écrire à ce sujet autant que vous voulez et vous pouvez en parler”, a-t-il expliqué. “Et vous pouvez obtenir des conseils de personnes qui n’en savent pas plus que vous sur la mort parce que personne n’en sait rien. Et peu importe si vous avez un système de croyances, ce que j’envie… Je vois la connexion vibrante du univers dont nous faisons partie. Et il me semblerait probable que nous soyons faits de poussière d’étoiles et que nous retournions à la poussière d’étoiles.

“Mais la question que nous nous poserons toujours est, qu’arrive-t-il à cette chose ? Nous parlons de la mort et de l’anticipation de la mort. Et je ne connais aucun autre animal qui pourrait faire cela. Les éléphants pleurent. Ils prennent les os de [other] éléphants morts. Ils savent quelque chose. Ils savent qu’il y a là un concept de mort, je pense. Mais je ne pense pas qu’ils demandent : ‘Où va l’âme ? Où va cette énergie vitale ?’… Bien sûr, personne ne le sait.”

“Alors la question est, où va la force vitale ?” Shatner a partagé. “Certaines personnes l’appellent une âme, d’autres l’appellent n’importe quoi. Où va cette énergie? Et c’est peut-être de cela que nous parlons en termes de vie après la mort.”

Shatner a noté qu’en réfléchissant à la mort, son appréciation de la vie n’a fait que croître et que chaque jour est une chance pour lui de continuer à poursuivre ses passions.

Et les questions persistent.

“C’est impossible pour [this] être le seul monde », a expliqué Shatner. « Il existe d’autres entités intelligentes là-bas, probablement parce que la vie est si ardente. Il y a une telle passion dans la vie que… elle est partout… Et tout dans la vie a une passion à vivre. Alors, tu penses que c’est seulement sur cette petite planète rocheuse ?”

“… J’ai joué avec cette idée de la façon dont nous sommes tous connectés à l’univers et, encore plus spécifiquement, à quel point les liens avec notre monde que nous sommes sont profonds”, a-t-il ajouté.

Dans son livre, Shatner a écrit que malgré ses sentiments accablants de chagrin, son expérience de voyage dans l’espace lui a donné “de l’espoir dans mon cœur”.

« Dans cette insignifiance que nous partageons, nous avons un don que d’autres espèces n’ont peut-être pas : nous sommes conscients, non seulement de notre insignifiance, mais de la grandeur qui nous entoure et qui nous rend insignifiants », écrit-il. “Cela nous donne peut-être une chance de nous consacrer à nouveau à notre planète, les uns aux autres, à la vie et à l’amour tout autour de nous. Si nous saisissons cette chance.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.