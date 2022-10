William Shatner écrit sur le voyage spatial dans un nouveau livre: “J’ai vu un vide froid, sombre et noir” – National

(De gauche à droite) Audrey Powers, vice-présidente des opérations de mission et de vol de Blue Origin, William Shatner, acteur de “Star Trek”, Chris Boshuizen, co-fondateur de Planet Labs, et Glen de Vries, co-fondateur de Medidata Solutions, saluent lors d’une conférence de presse sur l’aire d’atterrissage du New Shepard de Blue Origin après leur vol dans l’espace le 13 octobre 2021 près de Van Horn, au Texas.