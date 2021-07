William Shaner établit un record olympique pour remporter l’or à la carabine à air comprimé 10 m hommes

TOKYO – Will Shaner, 20 ans, a résisté aux tireurs chinois Haoran Yang (229,4) et Lihao Sheng (250,9) et a établi un record olympique et obtenu une médaille d’or avec un score final de 251,6 à la carabine à air comprimé masculine de 10 mètres.

Il s’agit de la première médaille d’or olympique de l’équipe américaine dans cette épreuve.

Son coéquipier Lucas Kozeniesky a terminé sixième (165,0). Le duo américain s’est combiné pour terminer n ° 2 et n ° 3 avant la finale à huit au stand de tir d’Asaka dimanche.

Shaner, un tireur de l’Université du Kentucky, a terminé deuxième au championnat individuel de carabine à air comprimé de la NCAA et a remporté l’or avec les Wildcats au cours de sa deuxième année et a fait de même au cours de sa saison junior.

