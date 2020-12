Le monde est peut-être une étape, mais William Shakespeare du Warwickshire n’a pas bronché ni hésité à s’acquitter de sa tâche: alors que la Grande-Bretagne a commencé à déployer le vaccin contre le coronavirus mardi, M. Shakespeare est devenu la deuxième personne du pays à recevoir le vaccin.

«Cela pourrait faire une différence dans nos vies à partir de maintenant, n’est-ce pas?», A déclaré M. Shakespeare, 81 ans, avec un sourire peu de temps après avoir été vacciné à l’hôpital universitaire de Coventry, dans le centre de l’Angleterre, à seulement 20 miles au nord de son homonyme, le poète et dramaturge un peu plus âgé et plus connu, est né.

Le fait que l’un des premiers bénéficiaires du vaccin porte un nom aussi célèbre – un fait qui a été confirmé par le National Health Service – a provoqué la surprise et les blagues légères à un moment où la Grande-Bretagne fait face à la tâche ardue de mettre en œuvre la plus grande campagne de vaccination de son histoire.

«Shakespeare reçoit le vaccin Covid» la BBC écrit comme un titre. Comédie de Shakespeare « La Mégère apprivoisée » devenu La maîtrise de la grippe. Et «The Gentlemen of Verona» est rapidement devenu The Gentlemen of Corona.