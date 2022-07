William Saliba pourrait être la star de l’équipe première d’Arsenal la saison prochaine

William Saliba a remporté le titre de jeune joueur de la saison en Ligue 1 alors qu’il était prêté à Marseille la saison dernière. David Price/Arsenal FC via Getty Images

Mikel Arteta a déclaré que le défenseur William Saliba était dans ses plans pour la saison prochaine et a mis au défi le défenseur de s’imposer comme un habitué de la première équipe à Arsenal.

Saliba est arrivé aux Emirats en 2019 en provenance de Saint-Etienne avec un contrat de 27 millions de livres sterling, mais il n’a pas encore joué de match compétitif pour le club.

Il a été immédiatement prêté à Saint-Etienne avant de passer d’autres périodes de prêt temporaire à Nice et Marseille.

Salibia, 21 ans, a excellé la saison dernière et a été nommé Jeune joueur de l’année en Ligue 1 après avoir disputé la quasi-totalité des 38 matches de championnat de Marseille.

Il est depuis revenu à Arsenal et devrait participer au match amical de pré-saison de samedi contre Everton à Baltimore.

“Il est dans les plans”, a déclaré Arteta. “Nous ne pouvons garantir le football en équipe première à personne dans cette équipe – vous pouvez poser cette question à n’importe qui.

“Ce que nous garantissons, c’est que ceux que nous voyons et pensons vraiment vont nous faire passer au niveau supérieur, ils vont jouer beaucoup de minutes.

“C’est un vrai talent et il a montré l’année dernière ce qu’il peut faire. Mais dans le football, il s’agit de ce que vous faites le lendemain – ce que tout le monde a fait il y a trois mois ou un mois, cela n’a pas vraiment d’importance. C’est à propos de ce que vous faites demain et il aura la chance de jouer.”

La route de Saliba vers l’équipe première a été loin d’être simple, y compris l’effondrement à la dernière minute d’un deuxième prêt à Saint-Etienne en 2020 – un échec, selon le club français, était dû au fait qu’Arsenal n’avait pas terminé la paperasse à temps – qui l’a laissé s’entraîner avec l’équipe des moins de 23 ans d’Arsenal pendant plus de trois mois avant de déménager à Nice.

“La communication et l’honnêteté que nous avions entre nous ont toujours été très claires – je n’ai jamais promis de minutes”, a ajouté Arteta.

“J’étais très clair dès le début à quoi m’attendre, nous avons pris la décision d’attendre quelques mois [to see] si cette situation pouvait changer, elle ne l’a pas fait et ensuite nous devons prendre une décision et nous avons fait le bon choix — ces six mois quand il est parti, puis l’année suivante.

“Je pense qu’il s’est amélioré dans de nombreux domaines, tout d’abord parce qu’il a un nombre incroyable de minutes l’année dernière. Il a joué à un très bon niveau. Il a été formé avec un entraîneur différent dans une ligue différente et maintenant, il s’agit de mettre toutes ces choses pour la façon dont nous voulons jouer et dans notre ligue qui est un contexte très différent, il doit le montrer maintenant.

“Je pense qu’il avait l’air vraiment confiant et tout ce temps qu’il a passé à l’étranger a construit cette confiance en lui, ce qui est vraiment important. N’oubliez pas l’âge qu’il a encore – combien de joueurs de son âge jouent en tant que défenseur central dans un grand club de Premier League ?”