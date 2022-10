William Saliba permet à Arsenal de monter sur le terrain et de dominer ses adversaires alors que l’évolution sous Mikel Arteta se poursuit | Nouvelles du football

Luis Diaz avait une longueur d’avance en courant sur la passe de Jordan Henderson, mais cela n’avait pas d’importance. William Saliba, sprintant à sa poursuite, l’a rapidement ramené, musclant l’ailier de Liverpool hors du ballon et remportant un coup de pied de but au son des acclamations des tribunes.

“Il se débrouille si bien là-bas”, a déclaré Sky Sports’ Gary Neville sur le co-commentaire. “Diaz semble pouvoir réduire le défenseur central d’Arsenal, mais non. Il n’en a rien. Force et rythme combinés.”

C’était une intervention cruciale et, de manière significative, elle est intervenue à un moment charnière du match de dimanche à l’Emirates Stadium, à peine une minute après que Darwin Nunez eut marqué l’égalisation de Liverpool en première mi-temps, et peu de temps avant que Bukayo Saka ne remette Arsenal devant.

La performance globale de Saliba n’était pas parfaite. Le joueur de 21 ans a montré sa relative inexpérience lorsqu’il a perdu Roberto Firmino lors de la préparation du deuxième but de Liverpool peu après la pause.

Mais cette course de récupération explosive pour nier Diaz n’était que le dernier exemple de la façon dont son introduction dans l’équipe, après deux ans de prêt à Marseille, a contribué à transformer Arsenal des quatre premiers outsiders en meneurs de rythme en Premier League.

Il y a beaucoup à aimer chez Saliba. Son sang-froid sur le ballon a ravi les supporters. Sa stature physique aussi. Mais le rythme qui lui a permis de rattraper Diaz dimanche est sans doute sa meilleure qualité.

Saliba a enregistré une vitesse de pointe de 34,5 kilomètres à l’heure lors de ce match, ce qui le place 25e parmi les 445 joueurs à avoir joué en Premier League cette saison et deuxième parmi tous les défenseurs centraux.

Sa vitesse, démontrée de manière encore plus mémorable avec son tacle sensationnel de dernière minute sur Kylian Mbappe lors du match nul et vierge de Marseille avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, a donné à Mikel Arteta la sécurité dont il avait besoin pour réaliser sa vision de longue date pour Arsenal en poussant leur défense. ligne plus haut sur le terrain.

Leur distance de départ, une mesure qui montre à quelle distance, en moyenne, une équipe commence ses séquences de passes, a augmenté de près de trois mètres par rapport à la campagne 2020/21, les faisant passer de la 12e à la deuxième parmi les clubs de Premier League.

C’est une approche qui a été employée avec un effet dévastateur ces dernières années par Manchester City, où Arteta a appris son métier d’assistant de Pep Guardiola, et bien sûr par Liverpool de Jurgen Klopp.

L’idée est de presser les adversaires, d’augmenter la compacité et, à son tour, de faciliter le pressing haut, qui vise à forcer les erreurs de l’opposition dans les zones dangereuses et à assurer la domination territoriale.

Arsenal fait maintenant exactement cela et l’efficacité accrue de son pressing se voit dans les chiffres.

Avec Gabriel Jesus en tête – le Brésilien a déjà été décrit par Guardiola comme le meilleur attaquant pressant du monde – l’équipe d’Arteta remporte la possession dans le dernier tiers plus fréquemment qu’au cours des deux dernières saisons. Seuls Leicester et Newcastle ont forcé des rotations plus élevées menant à des tirs.

La distance entre les joueurs d’Arsenal s’est réduite. Il en va de même pour l’espace disponible pour les adversaires qui cherchent à construire par l’arrière. Mais la ligne haute offre également des avantages à l’autre bout du terrain.

Image:

Les positions moyennes d’Arsenal montrent qu’ils sont progressivement montés sur le terrain





Dimanche à l’Emirates Stadium, Arsenal a surpris Liverpool hors-jeu à six reprises, le deuxième total le plus élevé de toutes les équipes en un seul match de Premier League toute la saison.

Au total, Arsenal a pris ses adversaires hors-jeu 22 fois cette saison, une seconde au total derrière Fulham, mettant leur moyenne à 2,4 par match contre 1,7 par match la saison dernière.

C’est bien sûr une stratégie à haut risque.

Saliba a pu récupérer lorsque Diaz a déclenché le piège du hors-jeu d’Arsenal en première mi-temps dimanche, mais pas lorsque le Colombien s’est retrouvé derrière pour mettre en place l’égalisation de Nunez quelques instants plus tôt.

Le niveleur de Tottenham dans le derby du nord de Londres est survenu dans des circonstances similaires, tandis que Manchester United a exploité à plusieurs reprises la ligne haute d’Arsenal lors de sa victoire 3-1 à Old Trafford en septembre.

Le risque accru en vaut cependant la peine par Arteta, qui a souligné son désir qu’Arsenal contrôle les matchs en épinglant les adversaires dans leur propre moitié vers la fin de la saison dernière.

“A 3-1, nous devons faire 300 000 passes dans la moitié de terrain adverse”, a-t-il déclaré après une victoire irrégulière 3-2 contre Watford en mars. “Nous n’avons pas fait ça. Vous aviez le sentiment que c’était ouvert jusqu’à la fin.”

Ce match à Vicarage Road, qui comportait un but tardif provoquant la panique de Moussa Sissoko, était l’un des nombreux dans lesquels l’équipe d’Arteta s’est retrouvée à céder l’initiative et à s’accrocher, présentant Rob Holding depuis le banc, tombant profondément et espérant le meilleur.

Mais la victoire de dimanche sur Liverpool, bien que réalisée par le même score, a souligné leurs progrès dans les mois qui ont suivi.

Arsenal n’a pas accordé un seul tir à Liverpool entre la 53e minute, lorsque Firmino a marqué son deuxième, et la septième minute du temps d’arrêt. À la fin, Liverpool n’avait eu que 19 touches dans la surface d’Arsenal, de loin son plus bas total de la saison, et seulement huit efforts au but, également un creux de la saison.

Plutôt que de retomber dans leur propre moitié comme ils l’ont fait à Watford la saison dernière, Arsenal a plutôt gardé Liverpool à distance de la même manière qu’ils ont presque toutes les équipes qu’ils ont affrontées ces derniers temps.

En effet, seul Manchester City a accordé à ses adversaires moins de tirs en Premier League cette saison, ou inscrit un total de buts encaissés inférieur.

Arsenal défend en ayant le ballon.

Leur part moyenne de possession est passée de 53% à 57%, et ce qui est également remarquable, c’est où sur le terrain ils jouent maintenant. Arsenal fait plus de passes dans la moitié de terrain adverse et moins dans la sienne. L’accent a changé.

Saliba a également joué un rôle important de ce côté-là.

Il se classe sixième de la Premier League pour les passes réussies et neuvième pour les passes vers l’avant. Lorsqu’il ne choisit pas ses coéquipiers devant lui, il monte lui-même sur le terrain. Seuls deux joueurs, le duo City Joao Cancelo et Ruben Dias, ont effectué plus de courses.

Cela aide, bien sûr, que les attaquants d’Arsenal aient pu capitaliser sur la domination territoriale que leur ligne défensive supérieure leur a conférée cette saison.

Jesus, Saka et Gabriel Martinelli, soutenus par Granit Xhaka – qui s’épanouit dans un rôle plus avancé, autre bénéficiaire de la ligne supérieure – et Martin Odegaard, ont formé un front trois meurtrier.

Liverpool n’est que la dernière équipe à le découvrir par elle-même.

Les chiffres d’Arsenal pour les tirs, les buts marqués et les buts attendus ont tous augmenté de manière significative par rapport à la saison dernière, les plaçant fermement parmi l’élite de la Premier League et soulignant que leur meilleur début de saison depuis des années n’est pas un hasard.

Au lieu de cela, c’est le résultat d’une constitution minutieuse de l’équipe, d’années de progrès graduels et, bien sûr, de l’introduction d’un joueur à Saliba qui a accéléré leur évolution, leur permettant de monter plus haut sur le terrain et, à leur tour, plus haut sur le terrain. Tableau de Premier League.

