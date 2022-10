William Saliba est bon pour Arsenal mais Liverpool le testera

Samedi après-midi, alors que William Saliba se dirigeait vers les vestiaires de l’Emirates Stadium après la victoire 3-1 d’Arsenal contre Tottenham, sa première victoire dans un derby du nord de Londres, Peter Mujuzi, l’annonceur DJ/PA du club, a eu une idée lumineuse. Il a joué la chanson classique des Champs “Tequila”, que les fans d’Arsenal ont transformée en une chanson de Saliba en criant le nom du Français au lieu des paroles de signature.

2 Connexe

Alors que Saliba était sur le point de disparaître dans le tunnel, tout le stade a scandé son nom en chanson. Le défenseur de 21 ans a applaudi les fans en remerciement avec un énorme sourire sur son visage. Le joueur né et élevé à Paris est déjà un favori des fans et, plus important encore, a été l’un des meilleurs défenseurs centraux de la Premier League jusqu’à présent cette saison. Pourtant, son succès et son adaptation rapide à l’un des meilleurs championnats du monde ne sont pas une surprise si vous connaissez l’ancien défenseur de Saint-Etienne.

Le talent de Saliba est évident depuis ses débuts en Ligue 1 avec Les Verts à 17 ans en septembre 2018. Il n’avait intégré l’académie du club que deux ans plus tôt après avoir joué de nombreuses années avec Bondy, dans la banlieue nord de Paris, d’où il est originaire, et avec un certain Wilfried Mbappe, père de Kylian Mbappe – en tant qu’entraîneur, avant de jouer avec Montfermeil.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Cependant, plus que son talent, la personnalité de Saliba le distingue des autres joueurs. Il a une confiance suprême en ses propres capacités et n’est pas déconcerté par la pression ou les attentes. Grandir à Paris banlieues était dur : il a appris le jeu en jouant dans la rue, sur du béton, contre des garçons plus grands et plus forts. Il devait donc être sûr de lui, solide et affamé, sinon il n’aurait pas réussi. Il a reproduit le même sentiment de confiance lorsqu’il a rejoint Arsenal pour la pré-saison l’été dernier.

Saliba était conscient que peu de gens au club le connaissaient à son retour à Londres. Trois ans après avoir signé pour 30 millions d’euros, il avait passé tout son temps en prêt à Saint-Etienne, Nice et Marseille pour acquérir de l’expérience. Marseille voulait le garder sur un contrat permanent et a tout essayé pour le faire lors de la dernière fenêtre de transfert, mais Arsenal a rejeté sa proposition. Le PSG a également gardé un œil sur lui, tandis que d’autres grands clubs européens, comme Barcelone, l’avaient également sur leur liste restreinte, mais Arsenal et Mikel Arteta n’allaient jamais le laisser partir. Ils ont aimé ce qu’ils ont vu de lui en Ligue 1 la saison dernière (tout comme l’entraîneur français Didier Deschamps, qui l’a appelé dans l’équipe senior en mars) et le potentiel de Saliba était trop beau pour être perdu.





En fin de compte, il n’a fallu que quelques séances d’entraînement pour que tout le monde à Arsenal réalise à quel point ils avaient un joyau. Tranquillement, mais de manière impressionnante, il établit sa place dans l’équipe et les comparaisons avec Virgil van Dijk battent leur plein avant l’arrivée de Liverpool aux Emirats dimanche.

Les statistiques de Saliba jusqu’à présent sont effrayantes. Contre Tottenham et Harry Kane le week-end dernier, aucun adversaire n’a terminé un dribble contre lui. Il a récupéré le ballon 11 fois, soit plus que tout autre défenseur en un seul match cette saison. Il a fait six passes dans le dernier tiers, a remporté cinq duels et a fait trois dégagements, tout en étant également une menace sur les coups de pied arrêtés et même le milieu de terrain des Spurs muscade Oliver Skipp.

William Saliba a été le point d’ancrage de la défense d’Arsenal cette saison. (Photo de Richard Heathcote/Getty Images)

Deux semaines après avoir arrêté Ivan Toney à Brentford, il a fait de même avec Kane, et ce week-end présente un autre test, avec l’un de Mohamed Salah, Darwin Nunez, Diogo Jota et Luis Diaz faisant la queue contre lui. Saliba n’en aura pas peur ; il est heureux d’avoir enfin percé à Arsenal où il peut faire son travail avec engagement, confiance et dynamisme. Il savoure le défi car il veut toujours se mesurer aux meilleurs, apprendre et s’améliorer avec la Coupe du monde à l’horizon. (Il n’a fait que sept apparitions pour Les Bleusmais tous l’ont été en 2022, ce qui augure bien pour ses chances de faire partie de l’équipe finale au Qatar.)

Sur toute la saison, les statistiques de Saliba sont exceptionnelles. Il n’a en fait pas encore été battu au dribble et n’a pas encore commis d’erreur menant à un but. Il a remporté le plus de possession parmi les défenseurs de toute la ligue, mais il est également dans le top cinq pour le plus grand nombre de courses avec le ballon (14 115 m en seulement huit matchs et 720 minutes.)

Saliba fait partie de la haute ligne défensive d’Arsenal et ses pressions au milieu de terrain sont vitales pour Arteta et l’équipe, comme nous l’avons vu contre Tottenham. Il n’est pas étonnant qu’Arsenal veuille le signer pour un nouveau contrat à long terme. Son contrat actuel, signé en 2018, expire en juin 2024 et les pourparlers viennent tout juste de commencer sur une prolongation.

Mardi, lorsque les Gunners se sont installés pour leur photo d’équipe annuelle, il n’y avait qu’une seule place pour Saliba. Juste là, au milieu de tout : grand, imposant, solide. C’est son caractère. Il n’est pas le plus bruyant, mais sa confiance en soi résonne. Ses coéquipiers d’Arsenal ont chanté son chant “Tequila” dans le vestiaire et espèrent faire de même ce week-end alors qu’ils assistent à l’émergence d’un joueur spécial.