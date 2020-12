Le défenseur d’Arsenal, William Saliba, souhaiterait un prêt à une équipe du Royaume-Uni plutôt que de revenir en France en janvier.

De grandes choses étaient attendues du défenseur central de 19 ans lorsqu’il est passé de Saint-Etienne aux Gunners au cours de l’été.

Mais il n’a pas encore joué une minute de football en équipe première et le manager Mikel Arteta ne pense clairement pas encore qu’il est prêt après l’avoir laissé hors de ses équipes de Premier League et d’Europa League.

On s’attendait à ce que Saliba fasse un prêt avant la clôture du mercato d’été, mais au final, rien ne s’est concrétisé.

Cependant, selon The Athletic, il en recevra presque certainement un en janvier.

Et ils affirment que Saliba veut aider son adaptation au football anglais en restant dans le pays plutôt que de passer un deuxième passage à Saint-Étienne.

Une équipe dans le championnat semble plus probable, et Brentford et Watford étaient parmi ceux suggérés comme possibilités au cours de l’été.

Arteta a récemment offert l’espoir que Saliba sera un jour à la hauteur de son potentiel à Arsenal en affirmant qu’il s’était considérablement amélioré ces dernières semaines.