William Saliba admet qu’il était « paresseux » et « boudeur » avant de rejoindre Arsenal

Le défenseur d’Arsenal, William Saliba, admet qu’il avait une attitude « paresseuse » et « boudeuse » avant son déménagement dans le nord de Londres.

Le joueur de 22 ans a rejoint les Gunners à l’âge de 18 ans à l’été 2019, cependant, les fans ont été contraints d’attendre trois ans avant qu’il fasse ses débuts. Mais il valait la peine d’attendre.

3 Saliba a révélé que son humeur était totalement différente avant son transfert à Arsenal Crédit : Getty

Saliba, qui a récemment fait partie de l’équipe PFA de l’année pour ses performances en 2022/23, avait auparavant débuté comme attaquant.

Le Français est ensuite devenu défenseur central, après avoir eu des ennuis avec les entraîneurs.

« Je voulais marquer à chaque match, mais je ne dirais pas que j’étais un joueur égoïste », a-t-il déclaré. Le site officiel d’Arsenal.

« Certains attaquants sont égoïstes, mais j’ai aussi cherché mes coéquipiers.

«Je dois cependant être honnête et dire que j’étais un joueur paresseux. Oui, j’étais paresseux, et aussi je boudais beaucoup. Mon manager me reprochait toujours de bouder, d’être paresseux à l’entraînement.

« C’est peut-être pour ça que je n’étais pas capitaine ! Comme je l’ai dit, j’étais jeune dans ma tête, mais ensuite j’ai grandi. Mes entraîneurs m’ont beaucoup aidé à cet âge-là. J’ai réalisé à quel point il fallait être sur le terrain et j’ai changé.

Saliba, qui a été recruté dans la dernière équipe de France pour les éliminatoires européens de son pays et a participé à la victoire 2-0 contre la République d’Irlande jeudi, a également évoqué l’unité à Arsenal.

« Vous en apprenez davantage sur tout le monde, sur chaque culture », a-t-il ajouté.

3 Le joueur de 22 ans est une révélation depuis son arrivée en provenance de Saint-Etienne en 2019 Crédit : getty

3 Saliba compte neuf sélections avec les Bleus à son actif Crédit : getty

« On apprend beaucoup de choses sur de nouvelles cultures, et j’aime aussi quand les gens viennent me voir et me posent des questions sur la France.

« Peut-être qu’ils partent en vacances à Paris, ou dans le sud de la France et qu’ils m’en parlent.

« Nous avons une très bonne ambiance ici. Chaque jour, nous rions, nous plaisantons, nous aimons être ensemble, mais quand nous sommes sur le terrain, nous y allons fort et nous sommes sérieux.

« C’est important d’avoir les deux, on ne peut pas faire l’un sans l’autre. »