William Ruto: Interview exclusive du président élu du Kenya avec Amanpour CNN

S’exprimant lors de l’émission d’Amanpour dans une interview exclusive mercredi, Ruto a déclaré qu’il avait déjà contacté son rival électoral Raila Odinga et a déclaré qu’il construirait des alliances qui contribueraient à rassembler le pays.

“L’administration que je vais diriger sera une administration qui servira tous les Kenyans de la même manière, qu’ils aient voté pour nous ou qu’ils ne l’aient pas fait”, a déclaré Ruto, dont la victoire a été confirmée par une décision de la Cour suprême lundi. .

Ruto, 55 ans, a gagné avec 50,49% des voix contre 48,85% pour Odinga lors des élections du mois dernier, qui se sont déroulées calmement malgré l’histoire récente de la violence politique au Kenya, y compris le meurtre de près de 1 500 personnes au lendemain des élections de décembre 2007.

Interrogé sur ee procédures pacifiques, Ruto a déclaré que la situation s’améliorait depuis 2007 et que les prochaines élections seraient encore meilleures.

“Je pense que cela parle au cœur de la maturité de la démocratie de notre pays”, a-t-il déclaré. “Aucun citoyen, aucun dirigeant ne veut que son pays soit célèbre pour sa violence.”

“Nous pouvons aller à une élection, nous pouvons décider qui sont nos dirigeants et le lendemain, nous pouvons retourner au travail”, a-t-il ajouté. “C’est la norme que nous avons élevée pour nous-mêmes en tant que peuple du Kenya, j’en suis très fier.”

Amanpour a ensuite demandé si le président sortant Uhuru Kenyatta, qui soutenait la candidature d’Odinga malgré le fait que Ruto était son vice-président, avait été en contact depuis l’élection.

“Malheureusement, le président Kenyatta n’a pas jugé bon de me féliciter”, a-t-il déclaré. “Peut-être qu’il est un peu désabusé ou peut-être qu’il est mécontent que j’aie battu son candidat, mais c’est la nature de la politique.”

Parmi ceux qui ont contacté Ruto se trouvent un certain nombre de dirigeants mondiaux, et il dit leur avoir dit de ne pas s’attendre à “un grand changement” dans la politique étrangère du Kenya.

“J’ai l’intention d’intensifier la participation du Kenya dans de nombreux domaines, en particulier dans nos initiatives de paix régionales”, a déclaré Ruto.

“Je serai disponible, je jouerai mon rôle, je renforcerai la position et la contribution du Kenya dans cet espace afin qu’ensemble nous puissions contribuer à un quartier meilleur et beaucoup plus pacifique.”

Parmi ces défis figure la Somalie, avec des problèmes de sécurité de longue date et maintenant une famine imminente.

“La Somalie est une noix difficile à casser”, a déclaré Ruto, qui a déclaré avoir travaillé avec le président nouvellement élu du pays, Hassan Sheikh Mohamud, dans le passé.

“Nous sommes impatients de travailler avec lui et avec la communauté internationale afin que nous puissions relever les défis en Somalie, permettre à la Somalie de prendre en charge ses propres problèmes de sécurité”, a déclaré Ruto.

Pas de “jeu du blâme” sur le blocus des céréales

Les questions humanitaires sont également à l’ordre du jour, et Ruto a déclaré à Amanpour qu’il travaillera pour une résolution pacifique du conflit en Ukraine afin de permettre à davantage d’expéditions de céréales du pays d’atteindre l’Afrique de l’Est.

Ruto prévoit de stimuler la production céréalière aux niveaux local et régional, a-t-il déclaré, tout en refusant de pointer Moscou du doigt sur les pénuries.

“Je ne pense pas que le jeu du blâme aiderait dans cette équation”, a-t-il déclaré.

Amanpour a ensuite interrogé Ruto sur les droits de l’homme, en particulier ses commentaires précédents selon lesquels il n’y avait “pas de place” pour l’homosexualité dans la société kenyane.

“Je suis très clair sur le fait que nous respectons tout le monde et ce en quoi ils croient, mais nous avons aussi ce en quoi nous croyons et nous nous attendons à être respectés pour ce en quoi nous croyons”, a déclaré Ruto, qui a déclaré qu’il ne pensait pas que les droits LGBTQ étaient un sujet important pour les Kenyans.

“Nous ne voulons pas créer une montagne à partir d’une taupinière”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il préférait concentrer ses efforts sur le chômage et la faim. “Lorsque cela deviendra un gros problème pour le peuple kenyan, le peuple kenyan fera un choix.”

Amanpour a également fait pression sur Ruto pour sa promesse controversée d’expulser les Chinois du Kenya, mais le président élu a fait valoir qu’il avait été sorti de son contexte.

Il faisait référence aux Chinois qui travaillent sans permis, a déclaré Ruto.

“Tout le monde fera des affaires, tout le monde fera ce qu’il veut tant qu’il le fera dans le cadre de la loi”, a-t-il déclaré.

“Quiconque opère en dehors de la loi, peu importe d’où il vient, il sera renvoyé d’où il vient.”