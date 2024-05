William Ruto aux États-Unis : pourquoi Joe Biden déroule le tapis rouge au dirigeant kenyan

Le président kenyan William Ruto deviendra le premier dirigeant africain depuis plus de 15 ans à effectuer une visite d’État officielle aux États-Unis.

Mais les relations avec les autres alliés africains sont tendues, alors que des rivaux stratégiques, dont la Russie et la Chine, défient les zones traditionnelles d’influence occidentale.

À une époque, M. Ruto aurait été un candidat peu probable pour être célébré à la Maison Blanche avec la pompe et la cérémonie accordées chaque année à seulement une poignée d’alliés proches.

La Cour pénale internationale l’a accusé de crimes contre l’humanité liés aux violences qui ont suivi les élections de 2007 au Kenya. Mais l’affaire a échoué et M. Ruto s’est depuis réinventé en partenaire indispensable des États-Unis.

Mme Whitman, ancienne PDG de sociétés telles qu’eBay et Hewlett Packard Enterprises, est une championne du Kenya et de son potentiel d’investissement en tant que pôle technologique, ce qu’on appelle Silicon Savannah.

« Le Kenya est un allié de longue date des États-Unis depuis 60 ans. C’est certainement la démocratie la plus stable d’Afrique de l’Est. Le président Ruto est intervenu et c’est un véritable leader.»

Sous la direction de M. Ruto, le Kenya a développé son rôle de centre diplomatique et d’affaires de la région, d’« État d’ancrage » pour les États-Unis dans un voisinage difficile.

Bien qu’au niveau national, il ait fait face à des protestations concernant sa gestion d’une économie en difficulté, à l’échelle mondiale, il est devenu un défenseur de l’Afrique sur les questions liées au changement climatique et à l’allègement de la dette.

Le Kenya est également un partenaire important en matière de sécurité en Afrique de l’Est et a fait plaisir à Washington en s’engageant à envoyer la police kenyane en Haïti.

Il a pris cet engagement lors d’un grand sommet des dirigeants africains à Washington il y a deux ans, au cours duquel il a assuré à ses invités qu’il était « à fond » pour le continent. Mais depuis lors, il a été distrait par des crises ailleurs, comme les guerres en Ukraine et à Gaza.

Le sommet fait suite à l’annonce par l’administration d’une nouvelle stratégie visant à transformer ses relations avec les pays africains en des partenariats plus égaux qui font progresser les intérêts stratégiques des deux.

Pendant des années, elle a accueilli plus de 1 000 soldats américains, stationnés sur deux bases d’où ils ont lancé des opérations de sécurité contre les militants islamistes dans la région.

Mais un coup d’État l’année dernière a changé la nature des relations, les dirigeants militaires du Niger se rapprochant de la Russie et de l’Iran.

Le Premier ministre de la junte a déclaré au Washington Post qu’une haute délégation américaine avait adopté un « ton condescendant » et fait preuve d’un « manque de respect ». Il l’a accusé de vouloir dicter les relations de Niamey avec les autres pays.

Cette semaine, le Pentagone a confirmé le retrait complet de ses troupes d’ici septembre, ouvrant ainsi la porte à des liens encore plus étroits entre le Niger et Moscou.

Molly Phee, la plus haute responsable des affaires africaines au Département d’État, affirme qu’il était impossible de concilier les intérêts et les valeurs de l’Amérique, qui comprenaient également un calendrier de retour à un régime civil, avec la junte.

« Nous avons partagé des inquiétudes légitimes quant à la trajectoire de [Niger’s] discussions avec la Russie et l’Iran », a-t-elle déclaré à la BBC.

Un sondage Gallup l’année dernière a constaté que les États-Unis avaient perdu leur avantage en termes de puissance douce tandis que la Chine avait gagné des fans. Mais le changement le plus important a été la montée en popularité de la Russie.

« Historiquement, l’Occident a considéré l’Afrique comme un problème à résoudre. Des acteurs comme la Chine et la Turquie, ainsi que d’autres acteurs arabes du Golfe, y voient une opportunité à saisir », déclare Muritha Mutiga, directrice du programme Afrique de l’International Crisis Group.

« Ainsi, la manière dont la Chine, la Turquie et les pays du Golfe se sont engagés a été saluée, car elle est considérée comme un pari à long terme, elle est considérée comme une prise au sérieux du continent. »

L’administration Biden fait état d’un certain succès dans ses efforts visant à traiter l’Afrique comme un partenaire stratégique.

Une série de visites de haut niveau a souligné l’importance de l’Afrique en tant que « continent du futur », avec sa population jeune en croissance rapide, ses ressources naturelles abondantes et son influence croissante sur la scène internationale.

Le soutien américain a aidé les nations africaines à obtenir une meilleure représentation dans les forums mondiaux, tels que le G20, le FMI et la Banque mondiale, même si les États-Unis ont eu du mal à obtenir le soutien de l’Afrique pour leurs positions sur la guerre d’Israël à Gaza et sur la guerre de la Russie contre l’Ukraine.

L’administration a également été saluée pour son investissement dans le corridor de Lobito, une ligne ferroviaire qui serpente à travers l’Angola, la République démocratique du Congo et la Zambie et qui sera utilisée pour transporter des matières premières critiques.

« Avec ce couloir de Lobito, [the Americans] J’ai décidé de parler dans une langue que les Africains comprennent », déclare Kingsley Moghalu, économiste politique nigérian et ancien gouverneur de la banque centrale.

« Si l’on considère que vous réalisez des projets majeurs qui profitent aux économies africaines et aux peuples africains, alors vous disposez d’un levier pour parler de démocratie et de choses de ce genre. »

« Un dirigeant africain m’a dit : ‘On en a marre du buffet chinois, on aimerait avoir la carte, on veut du choix’ », raconte-t-il.

« Donc, je pense que ce que nous constatons de plus en plus, c’est [that] de nombreux pays africains veulent un peu des États-Unis, mais ils voudront un peu de la Russie, des Émirats arabes unis ou de la Turquie.