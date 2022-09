NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

William Ruto a prêté serment en tant que président du Kenya mardi après avoir remporté de justesse les élections du 9 août dans la démocratie la plus stable d’Afrique de l’Est.

La Cour suprême a rejeté la semaine dernière une contestation en perdant le candidat et figure de l’opposition de longue date Raila Odinga aux résultats officiels.

Ruto, 55 ans, avait été l’adjoint du président sortant Uhuru Kenyatta, mais a eu une rupture amère avec Kenyatta qui a laissé les deux sans parler pendant des mois d’affilée.

Mardi, le public a applaudi lorsque les deux hommes se sont serré la main, et à nouveau lorsque Kenyatta a remis les instruments du pouvoir.

L’événement a commencé par un peu de chaos. Des dizaines de personnes ont été écrasées et blessées alors qu’elles se frayaient un chemin dans le stade bondé. Un médecin a déclaré qu’une clôture s’était effondrée après que des personnes l’avaient poussée et qu’une soixantaine de personnes avaient été blessées, bien que le nombre puisse augmenter.

“Nous avons dû soigner certains avec des blessures mineures. La plupart d’entre eux ont été transportés d’urgence à l’hôpital principal de Nairobi”, a déclaré Peter Muiruri. Aucun décès n’a été signalé.

Les gens ont essayé d’esquiver les forces de sécurité brandissant des matraques. Certains ont échoué. “J’ai été battu par la police après avoir essayé d’entrer”, a déclaré un témoin, Benson Kimutai.

Ruto prend le pouvoir dans un pays lourdement endetté, ce qui mettra à l’épreuve ses efforts pour tenir les vastes promesses de campagne faites aux pauvres du Kenya.

Avec la transition, la présidence du Kenya passe d’un dirigeant inculpé par la Cour pénale internationale à un autre. Kenyatta et Ruto ont tous deux été inculpés pour leur rôle dans les violences meurtrières post-électorales de 2007, mais les affaires ont ensuite été classées suite à des allégations d’intimidation de témoins.

L’élection d’août s’est déroulée dans le calme dans un pays aux antécédents de violence politique. Le chaos n’a éclaté que dans les dernières minutes lorsque la commission électorale s’est divisée publiquement et que d’éminents partisans d’Odinga ont tenté d’empêcher physiquement la déclaration de Ruto comme vainqueur.

La campagne de Ruto l’avait dépeint comme un “arnaqueur” avec un passé modeste de marche pieds nus et de vente de poulets au bord de la route, un contrepoint aux dynasties politiques représentées par Kenyatta et Odinga. Mais Ruto a reçu un mentor politique puissant en tant que jeune homme de l’ancien président Daniel arap Moi, qui a supervisé un État à parti unique pendant des années avant que les Kenyans ne fassent pression avec succès pour des élections multipartites.

Ruto parle maintenant de démocratie et a juré qu’il n’y aura pas de représailles contre les voix dissidentes.

Le candidat perdant, Odinga, 77 ans, se positionne comme un éminent. Dans un communiqué publié lundi, il a déclaré qu’il sauterait l’inauguration et qu’il “annoncerait plus tard les prochaines étapes alors que nous cherchons à approfondir et à renforcer notre démocratie”.

Bien qu’Odinga ait également affirmé que “le résultat de l’élection reste indéterminé”, un porte-parole a déclaré à l’Associated Press qu’il était “hautement improbable” qu’il cherche à se déclarer “président du peuple” comme il l’a fait après avoir perdu les élections de 2017.