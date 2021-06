William Roache de Coronation Street échange les pavés contre du travail sur un bateau de croisière avec des spectacles révélateurs

La star de CORONATION Street, William Roache, troque les pavés contre des navires de croisière – après avoir décroché une grosse affaire pour une série de spectacles à bord.

L’homme de 89 ans, qui a joué Ken Barlow pendant six décennies, parlera de la vie sur le plateau lors de sa course sur le navire.

Getty

Une source a dit L’étoile quotidienne: « William sera l’invité d’honneur de la croisière. Les organisateurs sont convaincus que sa puissance de star augmentera les réservations.

« Des millions de téléspectateurs le regardent depuis des décennies, il a donc beaucoup de fans.

« Il participera à An Audience With… pendant son séjour à bord.

« Il parlera de ses années sur Corrie et révélera quelques secrets en coulisses. Nous espérons qu’il révélera beaucoup de potins.

La croisière – qui partira début septembre – comportera également des performances de LuLu et Katherine Jenkins.

La nouvelle survient après que Bill a été contraint de faire une pause dans le feuilleton alors qu’il se battait et surmontait Covid.

Rex

Il est depuis revenu au tournage, mais les émissions sont enregistrées des semaines à l’avance, il est donc peu probable que les téléspectateurs voient Bill de retour sur la boîte avant l’été.

Nous avons d’abord révélé qu’il avait été arrêté pour cause de maladie plus tôt cette année, et ITV a annoncé plus tard qu’il avait Covid.

Notre source a ajouté : « N’importe qui d’autre aurait pu mettre beaucoup plus de temps à récupérer mais, malgré son âge, Bill est aussi en forme qu’un violon.





«Il s’est reposé et a suivi les ordres du médecin et est reconnaissant pour tout le soutien qu’il a reçu de l’émission.

« Il a également reçu des tas de cartes et de lettres de fans. »

Bill est un habitué des pavés depuis le premier épisode de Corrie en 1960.