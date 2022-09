William Reynolds, acteur du “FBI” et de “Twilight Zone”, est mort à 90 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La star du “FBI” William Reynolds est décédée à 90 ans, peut confirmer Fox News Digital.

Son fils, Eric Regnolds, a confirmé que son père était décédé d’une pneumonie non liée au COVID le 24 août. “Il était en assez bonne santé pour un homme de 90 ans, avant la maladie”, a commencé sa déclaration à Fox News Digital.

“Il marchait presque tous les jours et sa maladie n’a duré que deux semaines. J’ai eu la chance de l’avoir à la maison pendant les 10 derniers jours avant son décès. Il a mené une belle vie et était un homme merveilleux.”

Reynolds, né Regnolds, a commencé sa carrière à Hollywood dans les années 1950. Certains de ses premiers rôles incluent “The Battle at Apache Pass” et “Carrie and Francis Goes to West Point”.

Reynolds a servi pendant la guerre de Corée. Après son retour aux États-Unis, il a joué un rôle à la télévision dans “The Islanders” et a fait une apparition dans “The Twilight Zone”.

Sa carrière cinématographique s’est poursuivie et il a été vu dans des films tels que “The Mississippi Gambler”, “Away All Boats”, “Gunsmoke”, “There’s Always Tomorrow” et “The Land Unknown”.

En 1966, Reynolds a eu sa grande pause dans sa carrière en tant qu’agent Colby dans “The FBI”. Il a été invité pendant deux saisons jusqu’à ce qu’il devienne un habitué de l’émission en 1967.

L’émission dépeint de vrais cas du FBI dans la région et met en vedette des membres de l’agence gouvernementale pour raconter leurs histoires. Reynolds a interprété l’agent Colby pendant six saisons.

Selon Deadline, l’acteur a quitté Hollywood peu de temps après son passage dans “The FBI” pour poursuivre une carrière dans les affaires.

Reynolds a épousé l’actrice Molly Sinclair en 1950 et a eu deux enfants : sa fille Carrie Regnolds Jones et son fils Eric. Le couple s’est marié jusqu’à la mort de Sinclair en 1992.

Un service commémoratif public aide Reynolds au Miller Jones Menifee Memorial Park à Menifee, en Californie, le 10 septembre.