William rencontre David Beckham alors qu’il sort à Londres après la cérémonie de remise des prix de Harry – Royal News Live

La famille royale et le roi Charles peuvent-ils s’adapter à l’ère moderne et rester pertinents ? Harry pourra-t-il rejoindre The Firm ? Et à quoi ressemblera la prochaine génération de membres de la royauté ?

Que doit faire la famille royale pour rester pertinente ?

La famille royale et le roi Charles peuvent-ils s’adapter à l’ère moderne et rester pertinents ? Harry pourra-t-il rejoindre The Firm ? Et à quoi ressemblera la prochaine génération de membres de la royauté ? Ces questions et bien d’autres de notre public ont trouvé une réponse lors de l’événement virtuel de The Independent sur l’avenir de la famille royale. Animé par la rédactrice adjointe Victoria Harper, le panel présente les auteurs à succès Anna Pasternak et Tessa Dunlop, ainsi que l’historien royal Jonathan Spangler. Si vous appréciez nos événements virtuels, pensez à soutenir The Independent avec un don ou en vous abonnant à Independent Premium.