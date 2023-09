William Nylander montre qu’il n’est absolument pas dérangé par le bruit qui l’entoure

William Nylander n’était pas sur la glace depuis plus de quelques minutes lorsqu’il a souri parce que c’est ce que fait William Nylander.

Nylander se préparait à faire son premier entraînement de conditionnement jeudi pendant le camp d’entraînement des Maple Leafs aux côtés de Morgan Rielly lorsqu’il a, très légèrement, sauté le pas et a décollé avant le coup de sifflet de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe. Ses coéquipiers ont hué et crié avec un faux dégoût comme on pourrait s’y attendre au début du camp d’entraînement.

Mais Nylander a juste hâte de se lancer et de bâtir sur la saison dernière – la meilleure de sa carrière dans la LNH – au milieu de tout le bruit autour de lui.

Au cas où vous ne l’auriez pas entendu, l’ailier vedette entame la dernière saison d’un contrat de 45 millions de dollars sur six ans sans contrat en place pour la saison prochaine. Il mérite une bonne augmentation, ayant été l’un des meilleurs joueurs des Leafs. Mais il y a eu peu de progrès dans les discussions contractuelles entre le camp de Nylander et les Leafs.

Et c’est là que se trouve Nylander alors que le camp d’entraînement s’ouvre.

En tant que joueur de poker, ses révélations sont difficiles à trouver. Son sourire malicieux est imperturbable. L’opinion cynique est que le sourire constant et la personnalité décontractée de Nylander masquent l’inquiétude qu’il pourrait avoir quant à l’avenir des Leafs.

Mais ceux qui le connaissent bien suggèrent le contraire.

Nylander reste parfaitement indifférent au fait que son avenir reste l’intrigue la plus urgente du camp d’entraînement des Leafs.

« Le même vieux Willie », a déclaré Timothy Liljegren à propos de ce qu’il a remarqué de Nylander. «C’est juste sa personnalité. Il nécessite peu d’entretien. Il ne réfléchit pas trop aux choses.

Nylander n’a certainement pas semblé trop réfléchir lorsqu’il s’est adressé aux médias rassemblés pour la première fois cette saison et a clairement exprimé ses intentions pour l’avenir.

« Je veux être ici », a déclaré Nylander. « C’est là que je veux jouer. »

Nylander a déclaré qu’il ne répondrait à aucune question concernant son contrat. Cette demande a été respectée pendant quelques secondes.

« Il me reste encore un an », a-t-il déclaré. « C’est tout ce à quoi je pense. »

Ce visage de poker était évident alors qu’il était harcelé de questions sur son avenir. Après huit saisons sans être affecté par le bruit, pourquoi devrait-on s’attendre à quelque chose de différent ?

Toute différence d’attitude de la part de Nylander au cours de la saison sans doute la plus importante de sa carrière dans la LNH serait préoccupante. Nylander a maintenu son rythme de vie tranquille alors que les suggestions selon lesquelles il devrait être échangé hors de Toronto restent constantes.

Et c’est pourquoi l’approche de Nylander pourrait être une bonne nouvelle sur la glace pour les Leafs cette saison. Si Nylander opère avec le même état d’esprit serein dont il a fait preuve tout au long de sa carrière – même avec un avenir incertain pour les Leafs – il devrait être capable d’atteindre les mêmes sommets que la saison dernière : il a marqué 40 buts et plus d’un point par match. pour la première fois de sa carrière.

« Je pense vraiment que c’est quelqu’un qui est fait pour jouer à Toronto, avec le type de personnalité qu’il a et la façon dont il gère les choses », a déclaré John Tavares à propos de Nylander.

Tous les joueurs n’ont pas ce maquillage. Nylander a toujours été capable d’améliorer et d’élever constamment son jeu en séries éliminatoires lorsque cela compte.

« Je pense qu’il faut juste y aller et s’amuser tous les jours », a-t-il déclaré. « Je pense que c’est important. »

Pendant des années – même cet été – le récit autour de Nylander semblait être qu’il était remplaçable par l’équipe des Leafs. Sa personnalité décontractée a peut-être assombri la façon dont il était perçu sur la glace.

«J’ai toujours pensé que rien ne dérangeait ce gars-là», a déclaré le directeur général des Leafs, Brad Treliving. «Et puis vous apprenez à le connaître. Il n’y a pas grand-chose qui dérange ce type.

« Ce type s’en soucie », a appris Treliving.

Ceux à l’intérieur qui ont joué avec Nylander tout au long de sa carrière voient ce que certains à l’extérieur ne parviennent pas à voir : il y a sa personnalité publique détendue et puis il y a une éthique de travail motivée en dehors de la glace.

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il adore jouer ici et qu’il est à l’aise ici », a déclaré Rielly.

Au moins pour commencer le camp d’entraînement, il y a une légère chance que Nylander soit mis mal à l’aise. L’ailier droit de longue date a été déplacé au centre entre Max Domi et Calle Jarnkrok. Nylander a été initialement repêché comme centre et a une expérience limitée à ce poste.

ALLER PLUS LOIN William Nylander se déplace au centre. Ce que cela pourrait signifier pour les Leafs

Cette décision ajoute une couche intéressante aux négociations contractuelles. Il existe un monde dans lequel l’expérience Nylander au centre réussit à merveille et sa valeur augmente de façon exponentielle.

Au moins publiquement, les deux parties soutiennent qu’elles sont sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’avenir d’un Nylander en tant que Leaf.

«Nous voulons faire signer Willy. Willy est un bon joueur. Vous voulez garder vos bons joueurs », a déclaré Treliving.

« Comme je l’ai dit, je veux jouer ici, et je vais laisser (son agent Lewis Gross et la direction des Leafs) s’occuper (des négociations contractuelles) », a déclaré Nylander à propos des négociations.

Avec des performances constamment solides en séries éliminatoires et démontrant sa capacité à améliorer son jeu, Nylander est devenu un élément inestimable du noyau de l’équipe. Au point que lorsque les Leafs ont évoqué l’idée de renverser Nylander cet été – comme l’a rapporté Chris Johnston L’Athlétisme‘s Leaf Report – la direction a réalisé qu’elle ne pouvait pas gagner un échange pour lui.

Il semble donc peu probable qu’un échange ait lieu à la mi-saison et que les inquiétudes concernant l’avenir de Nylander perdurent.

Ne vous attendez pas à ce que Nylander lui-même montre une quelconque inquiétude.

« Il a extrêmement confiance en lui », a déclaré Keefe à propos de Nylander. « Je ne décrirais jamais Willie comme distrait. »

(Photo : Steve Russell/Toronto Star via Getty Images)