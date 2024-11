William Nylander marque deux fois alors que les Maple Leafs de Toronto battent le Seattle Kraken

TORONTO — William Nylander a marqué deux fois et Joseph Woll a effectué 24 arrêts alors que les Maple Leafs de Toronto ont battu le Kraken de Seattle 4-1 jeudi.

Matthews Knies et Auston Matthews, avec un tir dans un filet vide pour accompagner une passe décisive, ont inscrit les autres buts de Toronto (6-4-1). John Tavares a ajouté deux passes décisives.

Eeli Tolvanen a répliqué pour Seattle (5-5-1). Joey Daccord a stoppé 26 tirs.

Knies a ouvert le score à la fin de la première période avant que Nylander n’en marque deux en deuxième après avoir mentionné lors d’un point de presse matinal qu’il souhaitait avoir plus de temps de glace de la part de l’entraîneur-chef Craig Berube.

Tolvanen a gâché la tentative de Woll d’obtenir son deuxième blanchissage en carrière avec 3:28 à jouer en temps réglementaire et Daccord sur le banc pour un attaquant supplémentaire avant que Matthews ne le scelle dans le filet vide.

Seattle venait de vaincre les Canadiens de Montréal 8-2 mardi.

Points à retenir

Leafs : Knies a marqué lors d’un troisième match consécutif pour lui donner six buts cette saison. Nylander mène les Leafs avec huit.

Kraken : Déjà privés de Vince Dunn (blessure au haut du corps), les visiteurs manquaient un autre défenseur avec Brandon Montour de retour à Seattle pour la naissance de son deuxième enfant.

Moment clé

Le Kraken a glacé la rondelle à moins de 10 secondes de la fin du premier match, le score étant à égalité 0-0. Matthews s’est frayé un chemin vers une victoire lors de la mise au jeu qui a suivi avant de nourrir Mitch Marner, qui à son tour a trouvé Knies pour terminer le joli jeu de passes.

Statistique clé

Tavares est devenu le cinquième joueur des Leafs âgé de 34 ans ou plus au cours des 50 dernières années avec 10 points ou plus lors de ses 10 premiers matchs d’une saison grâce à sa passe décisive sur le premier but de Nylander.

Suivant

Toronto entame un road trip de deux matchs samedi à St. Louis, tandis que Seattle disputera le deuxième des cinq matchs à l’extérieur le même soir à Ottawa.

Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 31 octobre 2024.

___

Suivez @JClipperton_CP sur X.