William Majcher: un ancien officier de la GRC accusé d’ingérence étrangère a été libéré sous caution

Un ancien agent de la GRC accusé d’ingérence étrangère en aidant prétendument le gouvernement chinois a été libéré sous condition après son arrestation vendredi dernier à Vancouver.

William Majcher, 60 ans, a obtenu une caution de 50 000 $ à la suite d’une comparution par vidéoconférence d’un représentant de Longueuil, au Québec. palais de justice mardi. Il est tenu de résider à Vancouver, de rendre son passeport et ne peut pas quitter le pays dans le cadre de ses conditions de libération.

Le tribunal lui a également ordonné de se présenter chaque semaine à la GRC de Burnaby à compter du 2 août, de ne pas communiquer avec deux personnes nommées et de fournir une caution d’un montant de 200 000 $.

Sa prochaine comparution devant le tribunal est prévue pour le 29 août.

Selon la GRC, Majcher aurait aidé le gouvernement chinois à « identifier et intimider » un individu au Canada et « aurait utilisé ses connaissances et son vaste réseau de contacts au Canada pour obtenir des renseignements ou des services au profit de la République populaire de Chine ».

Majcher, originaire de Hong Kong, a été inculpé de deux chefs d’accusation en vertu de la loi sur la sécurité des informations : actes préparatoires au profit d’une entité étrangère et complot.

La police allègue que les crimes ont été commis entre 2014 et 2019, plusieurs années après son départ de la GRC en 2007. Il a été officier de la GRC pendant 22 ans et a travaillé comme agent d’infiltration travaillant sur des affaires de drogue et de criminalité financière avec la force.

Les allégations de la GRC contre Majcher n’ont pas été prouvées devant les tribunaux.

D’autres arrestations pourraient suivre, a annoncé la police la semaine dernière.



Avec des fichiers de Stéphane Giroux de CTV News Montréal