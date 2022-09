William Klein, photographe de rue et de mode innovant, décède à 96 ans

William Klein, un photographe expatrié américain dont les images souvent frénétiques et parfois floues de la vie de rue urbaine et de la mode moderne étaient extrêmement innovantes tout en véhiculant la critique sociale pointue d’un étranger autoproclamé, est décédé le 10 septembre à Paris. Il avait 96 ans. Son neveu Larry Reichman a confirmé sa mort mais n’a pas cité de cause.

Dès ses premières années, a déclaré M. Klein, il était habitué à voir le monde comme un étranger perpétuel. Il a grandi à Manhattan, à l’époque de la dépression, un garçon juif dans un quartier largement irlandais où il a enduré la pauvreté et l’intimidation antisémite. L’autonomie et un œil rapide sur son environnement étaient des moyens de survie – tout comme l’art. À 12 ans, il commence à passer les week-ends à arpenter le Musée d’art moderne, où son propre travail sera un jour exposé.

Après son service militaire, il s’installe en France à la fin des années 1940 pour étudier la peinture. Mais il est très vite captivé par la photographie lorsqu’il réalise à quel point jouer avec les expositions peut former, avec des possibilités infinies, un nouveau genre d’art abstrait. Les flous vibrants qu’il a créés étaient une révélation, a-t-il dit, de l’ambiance qu’il sentait tourbillonner autour de lui et de sa vision du monde en général : son grain, son dynamisme, sa splendeur, ses grotesques.

Il s’est fièrement éloigné de toute école ou méthode au fur et à mesure qu’il prenait de l’importance dans les années d’après-guerre, privilégiant l’instinct brut à toute technique établie.

« Je viens de l’extérieur, les règles de la photographie ne m’intéressaient pas », a-t-il dit un jour. « Il y avait des choses que vous pouviez faire avec un appareil photo que vous ne pouviez pas faire avec n’importe quel autre support : grain, contraste, flou, cadrage oblique, élimination ou exagération des tons de gris, etc. J’ai pensé qu’il serait bon de montrer ce qui est possible, de dire que c’est une façon d’utiliser la caméra aussi valable que les approches conventionnelles.

Le célèbre directeur artistique de Vogue, Alexander Liberman, qui a déclaré voir en M. Klein «un merveilleux talent iconoclaste», l’a mis sous contrat avec le magazine de mode de 1955 à 1965. M. Klein a proposé des images radicalement originales qui incorporaient le flou, l’éclairage flash, l’impression à contraste élevé et les perspectives étranges permises par les objectifs grand angle et téléobjectif.

“Il s’agissait probablement des photographies de mode les plus impopulaires jamais publiées par Vogue”, a déclaré M. Klein à l’Observer.

Alors qu’il vivait de l’allocation de Vogue, il se lance dans un projet personnel : une série de photographies prises dans les rues de New York avec les mêmes techniques qu’il appliquait à la mode. Dans l’objectif de M. Klein, les rues ont révélé un monde moderne désordonné vivant d’action et d’opportunités, mais aussi grouillant d’hostilité.

Rejetées par Vogue et par les éditeurs de livres américains, les images ont été publiées dans un livre idiosyncrasique de style tabloïd. Son titre complet, “Life Is Good & Good for You in New York: Trance Witness Revels”, était un collage de titres de tabloïd.

“New York”, comme le livre est devenu communément connu, a été publié en France en 1956 mais pas en Amérique. À l’instar du volume photographique historique de Robert Frank, « The Americans » (1959), le livre de M. Klein jette un regard perçant sur le mythe du rêve américain au plus fort de la guerre froide. M. Klein l’a appelé “ma diatribe contre l’Amérique”.

Bien que de nombreux critiques d’art et de photographie américains aient désapprouvé le style de M. Klein — on l’a accusé de “photographie sensationnelle bon marché” – le livre s’est avéré durablement influent. En 1992, Vicki Goldberg, historienne et critique de la photographie, a décrit M. Klein dans le New York Times comme un briseur de règles né qui « a joué un rôle majeur dans la codification d’une nouvelle perspective » dans les arts visuels.

Il utilisait souvent un objectif grand angle pour inclure des visages à la périphérie du cadre ou un téléobjectif pour condenser des personnages proches et lointains, et il photographiait ses sujets avant qu’ils ne soient pleinement conscients de sa présence. Il a utilisé le processus de développement pour créer un contraste élevé et d’autres effets postéraux, et il a souvent recadré les résultats.

L’image la plus reproduite du livre de M. Klein, connue sous le nom de “Gun 1”, montre un jeune garçon avec une expression crispée et en colère pointant une arme sur le photographe, à quelques centimètres de l’objectif. Un petit garçon à l’allure angélique semble tenter de retenir son compagnon en mettant une main sur sa manche. Les garçons jouaient, a expliqué M. Klein, mais semblaient néanmoins incarner le drame émotionnel de la vie urbaine.

“New York” était un tour de force multiculturel, mettant en vedette de nombreux visages noirs et immigrés. La prise de vue au téléobjectif connue sous le nom de “4 têtes, New York” figure dans un seul cadre, selon M. Klein, un officier de police italien, un homme hispanique, une mère juive et une femme afro-américaine portant un béret.

La conception du livre était follement expérimentale. Certaines photographies saignent des bords de la page; d’autres sont regroupés dans des grilles. Le volume comprenait un livret de 16 pages relié séparément contenant des légendes pour les images et une reproduction d’une couverture de magazine Mad , des ersatz de publicités pour des spaghettis et des soutiens-gorge et d’autres éphémères. Cette critique apparente du mercantilisme rampant est antérieure au Pop Art d’Andy Warhol.

M. Klein a qualifié son travail de « pseudo-ethnographique, parodique, Dada », le dernier faisant référence à un mouvement artistique ludique et absurde du début du XXe siècle. Il a ensuite photographié d’autres villes – Rome, Moscou, Toyko – tout en poursuivant le cinéma, orientant son objectif sur des personnes qui, comme lui, avaient défié le courant culturel dominant.

Ses sujets comprenaient le boxeur Muhammad Ali, le leader des Black Panthers Eldridge Cleaver et le pionnier du rock and roll Little Richard. En plus de ses documentaires, M. Klein a créé des longs métrages en français, dont la parodie du monde de la mode “Who Are You, Polly Maggoo?” (1966) et la comédie “Mr. Freedom » (1968), sur un super-héros qui utilise ses pouvoirs pour renforcer l’impérialisme industriel et militaire américain.

Malgré sa production prodigieuse pendant plus de 70 ans, M. Klein n’a jamais obtenu la reconnaissance dans son pays natal dont jouissaient des pairs tels que Frank et Richard Avedon. L’explication réside en partie dans son absence. Mais sa séquence d’indépendance a également contribué à saper ses relations avec les éditeurs, les directeurs artistiques et les conservateurs. Il faudra des décennies avant que son travail ne fasse l’objet d’expositions majeures aux États-Unis.

M. Klein a déclaré qu’il restait un «étranger» même dans son pays d’adoption, toujours l’observateur extérieur prêt à voir les complexités sous le charme de la surface. Son livre de 2002 “Paris + Klein” – montrant des femmes rubéniennes dans un bain turc, des manifestants d’origine africaine réclamant leurs droits, les célébrations du Nouvel An chinois – a rejeté la vision romancée de la Ville Lumière.

William Klein est né à Manhattan le 19 avril 1926. Son père était un tailleur qui possédait un magasin de vêtements mais l’a perdu dans le krach boursier de 1929 ; sa mère était femme au foyer.

Élève précoce, il obtient son diplôme d’études secondaires à 14 ans et s’inscrit au City College de New York. Il est parti s’enrôler dans l’armée en 1946. Alors qu’il était en poste dans l’Allemagne occupée par les Alliés, il est devenu dessinateur pour le journal militaire Stars and Stripes et, à son compte, il a remporté son premier appareil photo, un Rolleiflex de qualité professionnelle, en une partie de poker sur la base.

À sa libération en 1948, il s’installe à Paris pour fréquenter la Sorbonne et étudie auprès du peintre Fernand Léger. Quelques années plus tard, des photographies abstraites qu’il a prises pour le magazine d’architecture Domus sont vues par Liberman, qui le ramène à New York pour travailler pour Vogue.

M. Klein a épousé Jeanne Florin (également connue sous le nom de Janine) après l’avoir repérée sur la rive gauche sa première semaine à Paris. Elle a travaillé brièvement comme mannequin et a ensuite géré l’emploi du temps de son mari. Elle est décédée en 2005. Les survivants comprennent un fils, Pierre Klein, et une sœur.

Le premier film de M. Klein était “Broadway by Light” (1958), une célébration abstraite des nuits néon de Times Square. Tout en continuant à travailler dans le cinéma, M. Klein est revenu à la photographie fixe dans les années 1980, alors qu’un marché pour les photographies d’art se mettait en place et que ses premiers travaux étaient découverts par une nouvelle génération de photographes de rue.

De grandes institutions telles que le San Francisco Museum of Modern Art et la Tate Modern de Londres ont organisé des rétrospectives de sa production. L’International Center of Photography, basé à New York, lui a décerné son prix pour l’ensemble de sa carrière en 2007.

Lorsque le Centre Pompidou à Paris a ouvert une grande exposition de son travail en 2006, M. Klein a déclaré au Los Angeles Times que son image la plus reproduite – le garçon avec le pistolet – avait été mal comprise pendant des décennies.

“Maintenant, je reçois tout le temps des appels téléphoniques, ‘Nous sommes un magazine en Norvège et nous faisons quelque chose sur ce que nos enfants viennent'”, a-t-il déclaré. « J’avais peut-être 30 ou 40 couvertures qui ont été faites avec cette photo et le titre, ‘Qu’est-ce que nos enfants viennent faire ?’ ”

Les enfants représentés sur la photo, a-t-il ajouté, exprimaient deux aspects de sa propre personnalité.