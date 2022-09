William Klein, photographe américain à Paris, décède à 96 ans

PARIS — William Klein, photographe américain dont le style de portrait innovant a fortement influencé la photographie de mode et de rue dans la seconde moitié du XXe siècle, est décédé à 96 ans. Klein est décédé samedi à Paris, a annoncé lundi son fils, Pierre Klein, dans un communiqué. Né à New York en 1926 de parents juifs hongrois, Klein a grandi à Manhattan et a étudié la sociologie au City College de New York. Après avoir servi en Europe dans l’armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il s’installe à Paris pour étudier la peinture dans le cadre du GI Bill.

Klein a rencontré et épousé Jeanne Florin, mannequin et peintre, peu après son arrivée à Paris. Le couple a vécu ensemble en France jusqu’à sa mort en 2005.

Klein, qui a étudié brièvement avec les peintres français André Lhote et Fernand Léger, a eu sa première exposition personnelle de peintures à Bruxelles en 1951, et une autre à Milan un an plus tard. En 1954, il se tourne vers la photographie après avoir rencontré Alexander Liberman, le directeur artistique de Vogue, et entame une collaboration de 10 ans avec le magazine.

Au cours de la même période, il a créé un journal photographique révolutionnaire de son New York natal, intitulé “La vie est bonne et bonne pour vous à New York”. Le livre présentait l’utilisation non conventionnelle par Klein des grands angles, des contrastes dans la composition et des cadrages inhabituels, qui en sont venus à définir le genre encore naissant de la photographie de rue.

Le livre a été publié à Paris, Londres et Rome en 1956 et a remporté le prix Nadar l’année suivante. Il a publié d’autres journaux photographiques d’autres villes, Rome en 1959, Moscou et Tokyo en 1964, et Paris en 2002.

Il était également un cinéaste réputé, produisant plusieurs documentaires et longs métrages tout au long de sa carrière, abordant des sujets tels que l’industrie de la mode, la guerre au Vietnam et le célèbre boxeur Muhammed Ali.