Le PRINCE William a promis au premier ministre gallois qu’il servira “l’humilité et le grand respect” dans son premier acte en tant que prince de Galles.

Le roi Charles, 73 ans, a donné à l’ancien duc et à la duchesse de Cornouailles et de Cambridge leurs nouveaux titres de prince et de princesse de Galles alors qu’il prononçait son premier discours télévisé en tant que roi vendredi.

William est devenu le prince de Galles vendredi

Il dit que lui et Kate se rendront au Pays de Galles “très bientôt”

Le titre était auparavant attribué à la mère de William, la princesse Diana, lorsqu’elle a épousé Charles en 1981.

Aujourd’hui, il s’est entretenu au téléphone avec Mark Drakeford et a exprimé son honneur et celui de la princesse de Galles d’avoir été invités par Sa Majesté le roi à servir le peuple gallois.

Le prince et la princesse passeront les mois et les années à venir à approfondir leurs relations avec les communautés du Pays de Galles.

Wiliam a déclaré qu’ils voulaient faire leur part pour “soutenir les aspirations” du peuple gallois et “mettre en lumière” à la fois les défis et les opportunités qui se présentent à eux.

Il a ajouté que lui et la princesse se rendront au Pays de Galles “très bientôt”.

Cela vient comme…

Cela vient après que William et Harry et les épouses Kate et Meghan se soient réunis de façon spectaculaire hier en hommage à la reine.

Les frères ont mis de côté leurs différences alors que les quatre fleurs inspectées à l’extérieur du château de Windsor.

Une source royale a déclaré: “C’était une importante démonstration d’unité pour la reine.”

La branche d’olivier de William a été livrée et acceptée moins d’une heure avant que les “Fab Four” ne se rassemblent devant le château de Windsor.

Seuls William et Kate – nouvellement nommés prince et princesse de Galles – devaient rencontrer le public à partir de 16h30.

Mais le bain de foule a été retardé jusqu’à 17h15 pour inclure Harry et Meghan.

Hier, William a également rendu hommage à sa “mamie” qui était à ses côtés pendant ses “moments les plus tristes”.

Le royal a partagé la déclaration émouvante sur son Instagram officiel.

Il a déclaré: “Jeudi, le monde a perdu un dirigeant extraordinaire, dont l’engagement envers le pays, les royaumes et le Commonwealth était absolu.

« Tant de choses seront dites dans les jours à venir sur le sens de son règne historique.

“Cependant, j’ai perdu une grand-mère. Et même si je vais pleurer sa perte, je me sens aussi incroyablement reconnaissant. J’ai bénéficié de la sagesse et du réconfort de la reine dans ma cinquième décennie.

“Elle était à mes côtés dans mes moments les plus heureux. Et elle était à mes côtés pendant les jours les plus tristes de ma vie. Je savais que ce jour viendrait, mais il faudra un certain temps avant que la réalité de la vie sans grand-mère ne se sente vraiment réelle. “

Il a également félicité la reine pour les 20 ans de “conseils et de soutien” qu’elle a donnés à sa femme Kate Middleton.

Et il a révélé comment les enfants George, neuf ans, Louis, quatre ans et Charlotte, sept ans, ont créé des souvenirs qui dureront “toute leur vie” grâce aux vacances passées avec la reine.