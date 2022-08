William Jackson Harper Rap a combattu Lin-Manuel Miranda dans Green Spandex

Cette histoire fait partie Je suis tellement obsédé (inscrivez-vous ici)notre podcast présentant des interviews d’acteurs, d’artistes, de célébrités et de créatifs sur leur travail, leur carrière et leurs obsessions actuelles.

William Jackson Harper est peut-être mieux connu pour avoir joué le personnage de Chidi dans The Good Place. Sa performance lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 2020. Il est également apparu dans des séries comme Love Life et The Underground Railroad et dans des films comme Midsommar et Dark Waters. Son dernier rôle est celui de Noah dans le nouvelle série Peacock The Resort. Noah et sa femme, joués par Cristin Milioti, partent en vacances ensemble dans un complexe pour célébrer leur 10e anniversaire et sont entraînés dans un mystère qui a eu lieu 15 ans auparavant.

Le spectacle établit un équilibre convaincant entre le récit de deux personnes qui se séparent dans le contexte d’un mystère non résolu impliquant deux personnes disparues.

“Il s’agit de nostalgie, de regret et d’être un adulte et de ne pas avoir les outils pour gérer les choses qui ne vont pas dans votre vie et que vous devez réparer”, a déclaré Harper dans une interview sur le podcast I’m So Obsessed de CNET. “Il traite de beaucoup de choses qui me concernent en tant qu’homme qui n’est plus jeune, mais je ne suis pas encore vieux. Je ne suis définitivement qu’un adulte normal.”

Avant The Resort, Harper et Milioti avaient en fait joué un couple marié en détresse dans une pièce. Leur familiarité les uns avec les autres transparaît définitivement dans The Resort. Harper a décrit Milioti comme “un acteur intéressant, enfermé, intelligent, talentueux, drôle, comme vicieusement drôle”.

Écoutez toute ma conversation avec Harper dans le lecteur de podcast ci-dessus. Au cours de l’interview, Harper a discuté des dangers de tourner au paradis pour The Resort et d’être dramaturge. Il a partagé comment il a fallu attendre la dernière saison de The Good Place pour réaliser à quel point la série était importante et ce qu’elle signifiait pour les gens. Il a également raconté l’histoire de sa première utilisation d’un écran vert. C’était pour l’émission pour enfants The Electric Company. Harper a joué une pomme et a eu une bataille de rap avec Lin-Manuel Miranda qui a joué un hot-dog.

“Je jouais une pomme dans un réfrigérateur. Et le réfrigérateur était cette maquette d’une ville de l’ouest. Et j’ai eu une bataille de rap avec Lin Manuel Miranda, qui jouait un hot-dog”, a déclaré Harper. “Et nous sommes habillés en spandex vert avec un fond vert.”

Vous pouvez regarder les sept premiers épisodes de la Le complexe sur le paon le huitième et dernier tombant le jeudi 1er septembre.