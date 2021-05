William Hill Sportsbook ouvre à l’intérieur de la Capital One Arena

Le William Hill Sportsbook a ouvert ses portes mercredi à l’intérieur de la Capital One Arena à Washington, marquant le premier paris sportifs à opérer à l’intérieur d’une arène américaine.

Le développement montre le changement « époustouflant » dans la relation entre les ligues sportives et les propriétaires d’équipes et les sociétés de paris sportifs au cours des dernières années, a déclaré Tom Reeg, PDG de Caesars Entertainment.

D’autres propriétaires de sports surveillent de près pour voir si un modèle similaire pourrait être appliqué à l’intérieur de leurs arènes.

« Cela semble très naturel d’être dans ce bâtiment et de pouvoir entrer dans l’arène et dans un lieu comme celui-ci, pour placer des paris, et je pense que vous allez voir cela continuer dans tout le pays », a déclaré Reeg. une interview avec CNBC.

Smack dab au milieu du centre de pouvoir du pays, le lieu de deux étages et 18000 pieds carrés servira de destination 365 jours par an pour les parieurs. Les joueurs auront accès à jusqu’à 20 fenêtres de paris et à plus d’une douzaine de bornes libre-service pour placer des paris.

Le Sportsbook dispose également d’un studio de diffusion à la pointe de la technologie qui accueillera l’émission de paris sportifs «By the Book» de Monumental Sport et la nouvelle installation propose des repas du chef Nicholas Stefanelli, noté au guide Michelin.

Au cours des trois années qui se sont écoulées depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé la loi sur la protection des sports professionnels et amateurs, le monde du sport a été bouleversé. La loi, également connue sous le nom de PASPA ou Bradley Act, interdisait à la plupart des États d’offrir des paris sportifs légaux,

En 2017, le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a tenu une conférence de presse après une réunion des propriétaires à Phoenix et a doublé l’opposition de la ligue et des propriétaires à la légalisation.

« Je pense que nous nous opposons toujours fermement aux jeux de hasard sportifs légalisés », a déclaré Goodell à l’époque. « L’intégrité de notre jeu est numéro un. Nous ne ferons aucun compromis là-dessus. »

Aujourd’hui, beaucoup de ceux qui se sont opposés au jeu sportif y voient une nouvelle frontière, d’autant plus que les pertes financières liées à la pandémie continuent de s’accumuler. Les équipes sportives ont également constaté que les paris rapportaient non seulement plus d’argent, mais aussi des fans plus engagés.

Monumental Sports and Entertainment possède plusieurs équipes sportives de la région de Washington, dont les Capitals et les Wizards. Son PDG, le milliardaire Ted Leonsis, a fait pression pour que les ligues sportives et les propriétaires adoptent les paris sportifs légalisés.

« Vous regardez autour de ce Sportsbook », a déclaré Leonsis. « Cela ressemble à du day trading, n’est-ce pas, pour la génération Y et la génération Z, une personne très instruite et hautement rémunérée qui [can] venez acheter des abonnements – achetez des billets pour des milliers de dollars – pour avoir maintenant un intérêt profond, pour pouvoir entrer et profiter de la façon dont toutes ces données sont présentées. C’est très synergique pour les ligues et les équipes. «

Le William Hill Sportsbook est la seule nouvelle entreprise à ouvrir dans le centre-ville de Washington pendant la pandémie, et l’argent qu’il a généré a contribué à augmenter les revenus du district.

Caesars a un nombre croissant d’entreprises dans les installations sportives. Son accord avec les Arizona Diamondbacks lui donne un accès au marché des paris mobiles et des opportunités de parrainage exclusives. Caesars a également finalisé un accord pluriannuel avec la Major League Baseball pour devenir un opérateur de jeu autorisé de la ligue, en plus de son récent accord avec la Ligue nationale de football.

Les accords de partenariat font partie d’une tendance plus large de l’industrie, car les ligues sportives professionnelles adoptent les paris sportifs. La National Basketball Association a conclu divers accords avec The Score, DraftKings, William Hill et MGM Resorts, entre autres.

Et la NFL – dont le commissaire était si fermement opposé aux paris sportifs légalisés – a maintenant trois partenaires de jeu officiels, DraftKings, FanDuel et Caesars.

En février, la LNH a ajouté son quatrième partenaire de paris sportifs avec PointsBet, prenant un participation au capital dans la société.

« La réalité est que vous devez vous adapter à la façon dont votre client souhaite consommer votre produit, et les paris sportifs correspondent vraiment à la situation actuelle dans le monde. … Nous voulons une activité constante, une action constante et les paris sportifs y contribuent directement. », a déclaré Reeg.