William Hill Great St Wilfrid: Sophia’s Starlight retient Summerghand pour réclamer le long métrage de Ripon | Nouvelles de la course

Sophia’s Starlight a récompensé l’appel courageux de ses relations pour la lancer contre des rivaux beaucoup plus expérimentés dans le William Hill Great St Wilfrid à Ripon, repoussant vaillamment la fin de course du favori Summerghand.

Seul un entraîneur de trois ans, Grant Tuer, l’a jetée dans le grand bain contre une foule de handicapeurs chevronnés, dirigés par un vainqueur de la Ayr Gold Cup à Summerghand.

Elle avait été en grande forme cette saison, remportant trois de ses six derniers départs et atteignant une note de 89 pour le Nick Bradley Racing Club. Monté par Sam James, avec son partenaire habituel Ollie Stammers incapable de faire le poids de 8st 7lb, la chance de 7-1 était sous contrôle avec deux stades à courir, entièrement deux longueurs dégagées de l’autre côté.

Alors que l’équipe habituellement favorite des tribunes a été battue, c’est le vétéran Summerghand de David O’Meara, qui a disputé sa troisième course dans la course, qui a éclaté du peloton mais n’a pas réussi à y arriver d’une tête. Wobwobwob a terminé troisième, avec Temple Bruer quatrième.

« Tout le mérite revient à Grant et Nick, ils ont tenté leur chance avec une fillette de trois ans, mais elle s’améliore », a déclaré James. « J’ai toujours eu l’impression que j’allais gagner facilement, elle cherchait juste de la compagnie tard et Danny (Tudhope) m’a presque attrapé, ce qui m’a assez ennuyé, mais elle ne faisait que sortir du rail.

« Elle s’améliore tout le temps. C’est vraiment la monture d’Ollie, je suis sûr qu’il reviendra sur elle car il a fait un excellent travail. »

James a poursuivi: « J’étais confiant tout au long du parcours, j’ai toujours senti que j’avais le côté éloigné battu, j’allais un bon galop mais j’étais dans ma zone de confort tout le long pendant que je sortais les autres de la leur, ce qui est impressionnant pour un enfant de trois ans contre des chevaux plus âgés.

« Nick aime emmener ses chevaux en France et j’aurais pensé qu’ils chercheraient du black type. »

Le directeur de course de Bradley, Ian Hutchinson, a déclaré: « Elle est dans un handicap de sept stades à York la semaine prochaine et nous verrons comment elle va avant de décider si elle y va ou non. »

Le trophée d’argent William Hill de consolation a été remporté par le vainqueur de plusieurs parcours Roundhay Park (11-1).

Le huit ans de Nigel Tinkler gagnait à Ripon pour la troisième fois et pour la jockey Faye McManoman, c’était leur sixième victoire ensemble.

« Ce cheval signifie beaucoup pour moi car j’ai également remporté la Coupe de bronze Ayr sur lui, ce qui a été une journée énorme pour lui », a-t-elle déclaré. « Je faisais une danse de la pluie hier soir et quand c’est arrivé, j’ai imaginé nos chances. »