William Haggas préfère le Prix du Moulin à l’étoile montante Baaeed | Nouvelles de course

Le Prix du Moulin à ParisLongchamp reste le prochain objectif le plus probable pour le très excitant Baaeed.

En moins de deux mois, le fils de Sea The Stars est passé d’un poulain inédit à un champion élu – gagnant à Leicester et deux fois à Newmarket, avant de dominer ses rivaux dans les Group Three Thoroughbred Stakes à Goodwood la semaine dernière.

Une étape vers le niveau du groupe 1 se profile – et avec l’entraîneur William Haggas d’avis que le Prix Jacques le Marois à Deauville dimanche devrait arriver trop tôt, le Moulin au début du mois prochain est son option préférée.

S’exprimant sur le podcast quotidien de Nick Luck, l’entraîneur de Newmarket a déclaré: « Nous étions très satisfaits de lui (à Goodwood) – et il a prouvé qu’il méritait une meilleure course, je pense.

« Il y a le Jacques le Marois, qui je pense est trop rapide, donc c’est le Moulin le 5 septembre ou le back-up c’est le Celebration Mile (à Goodwood le 28 août), mais j’ai vraiment envie de faire une course de Groupe 1 avec lui maintenant.

« Nous devons aller en France, et c’est compliqué à sa manière. Si tout se passe bien à Paris, alors c’est le QEII (à Ascot) ou rien – si c’est sans fond à Ascot, il n’ira probablement pas.

« Je suis aussi excité que vous d’avoir un cheval de ce calibre, mais je préfère de loin qu’il parle plutôt que moi.

« C’est évidemment un cheval talentueux, car chaque fois que je le lance dans une meilleure course, il fait mieux. »

Haggas a également fait le point sur Al Aasy, qui a repris l’entraînement après avoir subi une opération de hongre.

Battu de justesse lors de ses deux derniers départs en Coronation Cup à Epsom et aux Princess of Wales’s Stakes à Newmarket, le joueur de quatre ans pourrait se préparer pour une campagne internationale.

« Apparemment, il va bien. Il est en fait de retour aujourd’hui », a ajouté Haggas.

« Il a été à Shadwell, se remettant de sa castration, et il a nagé. Je pense qu’il peut apprendre à nager, ce qu’il maîtrise apparemment très bien, alors s’il va à Dubaï en mars prochain, ils auront une piscine de 100 mètres dans le centre de quarantaine qu’il peut utiliser.

« Il pourrait y nager plutôt que d’aller sur la piste, qui est assez ferme.

« Les choses doivent être discutées, (mais) il pourrait aller avec Addeybb à Sydney pour participer aux Tancred Stakes (en avril) – il pourrait être très utile dans ce genre de course. »

Mohaafeth est une autre star appartenant à Shadwell et basée au chantier Haggas.

Le poulain de Frankel a connu la défaite pour la première fois cette saison dans les Sky Bet York Stakes du mois dernier, mais son entraîneur reste enthousiaste à l’idée d’un retour au Knavesmire pour le Juddmonte International.

Il a déclaré: « C’était un gâchis complet à York, j’en ai peur – mon erreur.

« Le rythme était trop lent et il était trop loin derrière. Mon intuition est de mettre une ligne à travers et de tenter le Juddmonte. »