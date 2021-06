William Hagas en a encore trois dans les Hardwicke Stakes | Nouvelles de course

William Haggas détient une main forte dans les Hardwicke Stakes à Royal Ascot – avec Al Aasy, Ilaraab et Pablo Escobarr tous engagés.

Al Aasy a commencé la saison avec des victoires sans effort à Newbury et est venu avec ce qui semblait être une course gagnante dans la Coronation Cup à Epsom seulement pour tomber de justesse à Pyledriver.

Ilaraab a grimpé de façon surprenante dans les rangs du handicap et a remporté les six dernières de ses sept sorties en carrière, le plus récemment à York par trois longueurs sur une marque de 102.

Dans les mêmes couleurs Shadwell qu’Al Aasy parmi les prétendants possibles de samedi se trouve Hukum, entraîné par Owen Burrows, qui a impressionné en remportant une course de Listed à Goodwood la dernière fois.

David Menuisier a engagé sa double pouliche Wonderful Tonight, gagnante de Groupe 1, qui n’a pas encore été vue cette saison. Le Français espère que les prévisions météo sont bonnes et que la fin de semaine est humide.

Aidan O’Brien pourrait diriger le finaliste de la Melbourne Cup Tiger Moth, Broome, Japan ou la pouliche Passion – tandis que Joseph O’Brien est parti en Master Of Reality.

Sir Ron Priestley, Highest Ground et le vainqueur 2019 de St Leger Logician sont d’autres parmi les 19 possibles restants.

Final Song et Snazzy Jazzy en tête des 63 à gauche à Wokingham.

Parmi une foule d’autres à noter, citons Chil Chil d’Andrew Balding, Rohaan, trois ans, qui s’améliore de David Evans et Pendleton entraîné par Michael Dods.

Bellosa, la pouliche invaincue de Jane Chapple-Hyam, est l’une des 27 dans les Jersey Stakes.

Elle pourrait se heurter à Creative Force de Charlie Appleby, à Mehmento d’Archie Watson et à Mutasaabeq de Charlie Hills – qui a été vu pour la dernière fois dans les Guinées.

Appleby est également prêt à seller son jeune New Science à l’allure intelligente dans les Chesham Stakes.

Point Lonsdale d’Aidan O’Brien, Masekela d’Andrew Balding et Great Max de Michael Bell sont d’autres qui ont créé de grandes impressions lors de leurs débuts.

Siskany et Tamborrada donnent également à Appleby une main forte dans le Golden Gates Handicap – tandis que le vainqueur de la Chester Cup, Falcon Eight, est l’un des 30 finalistes des Queen Alexandra Stakes.