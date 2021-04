Après 11 saisons, le casting de « Shameless » a dit au revoir à leurs personnages de longue date, à leurs camarades de casting et à leurs fans.

Dimanche soir a vu la finale de la série dramatique familiale Showtime sur une grande famille dysfonctionnelle dirigée par le patriarche troublé de William H. Macy, Frank Gallagher.

Macy a appelé dimanche la « fin d’une époque » sur les réseaux sociaux, partageant avec ses abonnés qu’il était « un gâchis » regarder la finale.

« Bonne nuit à tous, un événement décisif, » Macy a écrit dimanche sur Twitter. « Je t’aime, famille Shameless. Je t’aime, fans de Shameless. Je suis épuisé. »

Emmy Rossum, qui a quitté la série en 2019 après neuf saisons en jouant la fille aînée Fiona Gallagher, a tweeté jeudi qu’elle était « si fier de ce casting » et a été « immensément honoré d’avoir fait partie d’un spectacle aussi unique et percutant que » Shameless « . »

L’actrice, âgée de 34 ans, a annoncé en 2018 qu’elle se séparerait de la série après la saison 9 dans un long message émotionnel sur Facebook.

«C’est une chose difficile à mettre en mots, à exprimer des sentiments. Mais je vais essayer», a-t-elle écrit. « L’opportunité de jouer Fiona a été un cadeau … Je sais que vous continuerez sans moi, pour l’instant. Il y a beaucoup plus d’histoire de Gallagher à raconter. Je serai toujours enracinée pour ma famille. Essayez de ne pas penser à moi comme parti, pensez simplement à moi comme en train de descendre le bloc. «

La déclaration de Rossum n’a pas abordé la raison pour laquelle elle a quitté l’émission, mais a laissé entendre que sa famille télévisuelle lui a donné la stabilité et le soutien «pour s’étirer et grandir de manière créative».

«La façon dont (le producteur exécutif) John Wells m’a guidé en tant qu’actrice, et plus récemment comment il m’a encouragé sans réserve en tant que réalisateur et écrivain, a été un honneur et un privilège», écrit-elle.

Shanola Hampton, qui a joué la voisine des Gallaghers Veronica Fisher, a déclaré que c’était un «la joie de donner vie à (son personnage)».

« J’ai des frissons », a écrit Emma Kenney (Debbie Gallagher), en réfléchissant au moment où la série a commencé à être diffusée en 2011, alors qu’elle avait 11 ans. « Merci merci merci. »

Cameron Monaghan (Ian Gallagher) a partagé une série de photos en noir et blanc de son passage dans la série, réfléchissant à de «bons souvenirs», «de grands amis», «de belles histoires», «de bons moments sur le plateau» et «11 des plus grands années de ma vie. »

Il a ajouté: « Et un adieu à vous, Ian Gallagher. Ce fut un honneur de vous connaître. »

Noel Fisher, qui jouait Mickey Milkovich, remercié les fans pour « avoir fait cette incroyable balade avec nous. »

Contributeur: Sara M. Moniuszko