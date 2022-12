William Gallas pense que quiconque pense que la danse brésilienne est irrespectueuse veut juste faire un “titre”

L’ancien international français William Gallas a défendu les joueurs brésiliens et leurs célébrations lors de la Coupe du monde 2022, suggérant que les personnes qui s’opposent à leur danse veulent simplement créer un “titre”.

Gallas faisait partie de l’équipe de France qui a terminé deuxième de la Coupe du monde 2006 contre l’Italie, et il a maintenant essayé de protéger Neymar et Cie de recevoir plus de critiques inutiles, à son avis.

“Les gens veulent toujours un titre, allez”, s’est exclamé Gallas à Casino Genting (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“Le Brésil est un pays et une culture différents. Ils ne dansaient pas devant le banc coréen ou ne se moquaient pas d’eux. Ils sont allés dans le coin pour célébrer et célébrer avec leurs coéquipiers, en Afrique, ils font la même chose.

“Les joueurs de Premier League dansent quand ils marquent, et personne ne dit rien alors ? Alors pourquoi font-ils une grosse situation avec de petites choses ? Je ne suis pas d’accord avec les gens qui disent que c’est irrespectueux.”

L’argument de Gallas intervient après que le spécialiste d’ITV, Roy Keane, a critiqué l’équipe brésilienne – et le manager Tite – pour avoir dansé lors de la célébration de leurs buts contre la Corée du Sud.

Il a accusé le Brésil d’être “irrespectueux” lors de sa performance effrénée en première mi-temps des huitièmes de finale, alors que Vinicius Junior, Neymar, Richarlison et Lucas Paqueta ont tous célébré leurs buts avec quelques mouvements de danse joyeux.

“Je n’arrive pas à croire ce que je regarde”, a déclaré Keane sur ITV à la mi-temps.

“C’est évidemment brillant du Brésil, mais de la Corée du Sud, mon Dieu. Je n’ai jamais vu autant danser, c’est comme regarder Strictly !

Il a ajouté: “Je pense que c’est vraiment manquer de respect à l’opposition. C’est 4-0 et ils le font à chaque fois. Le premier gabarit ne me dérange pas, mais le responsable s’est ensuite impliqué! Je ne suis pas content de ça, je ne pense pas que ce soit bon du tout.