William et Kate visitent Boston au milieu des réactions racistes

LONDRES –

Le bureau du prince William a déclaré que “le racisme n’a pas sa place dans notre société” alors qu’il cherchait à empêcher le contrecoup du traitement réservé par sa marraine à un défenseur noir des survivants de violence domestique d’éclipser son voyage aux États-Unis.

Lady Susan Hussey, 83 ans, a démissionné mercredi en tant que membre honoraire de la maison royale après que le directeur général d’un refuge pour femmes de l’est de Londres a déclaré que Hussey lui avait demandé à plusieurs reprises d’où elle “venait vraiment” après avoir dit à la femme plus âgée qu’elle était britannique. L’échange a eu lieu lors d’une réception au palais de Buckingham pour ceux qui travaillent à mettre fin à la violence domestique.

“Le racisme n’a pas sa place dans notre société”, a déclaré son bureau du palais de Kensington. “Ces commentaires étaient inacceptables, et il est juste que l’individu se soit retiré avec effet immédiat.”

L’incident a ravivé les allégations de “racisme institutionnel” au palais le premier jour de la visite du prince et de la princesse de Galles à Boston. Alors que le voyage est axé sur le prix Earthshot, l’initiative de William pour soutenir les entrepreneurs travaillant sur des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux, le couple royal tente également de montrer que la monarchie reste pertinente dans un monde multiculturel.

L’épisode rappelle les propos tenus l’an dernier par Meghan, la duchesse de Sussex, dans une interview avec l’animatrice de télévision américaine Oprah Winfrey. Meghan, une Américaine biraciale mariée au frère de William, a allégué qu’un membre de la famille royale s’était renseigné sur la couleur de la peau de son bébé lorsqu’elle était enceinte de son premier enfant.

Le dernier incident a eu lieu mardi lors d’une réception organisée par Camilla, la reine consort, pour les femmes qui luttent contre la violence domestique.

Ngozi Fulani, directrice générale de Sistah Space, un refuge de l’est de Londres qui fournit un soutien spécialisé aux femmes d’origine africaine et caribéenne, a détaillé son échange avec un membre de la famille royale dans un long message sur Twitter.

Fulani a déclaré que lorsqu’elle a dit à la femme qu’elle venait de l’est de Londres, elle a répondu: “Non, de quelle partie de l’Afrique venez-VOUS?”

L’interrogateur a depuis été identifié comme Hussey, qui a été la dame d’honneur de feu la reine Elizabeth II pendant plus de 60 ans et est l’une des marraines de William. Elle s’est excusée pour “des commentaires inacceptables et profondément regrettables”, a déclaré Buckingham Palace dans un communiqué.

Mais l’incident survient à un moment important pour le couple royal – leur premier voyage à l’étranger en huit ans et leur premier depuis qu’ils sont devenus prince et princesse de Galles après la mort de la reine.

Le point culminant de la visite de trois jours à Boston aura lieu vendredi, lorsque William accueillera la cérémonie de remise des prix Earthshot Prize avec en tête d’affiche des artistes tels que Billie Eilish.

Mais le voyage comprendra également des visites à un programme de lutte contre la pauvreté, des chercheurs en développement de l’enfant et des défenses locales contre les inondations, démontrant l’engagement du couple envers les problèmes importants auxquels le monde moderne est confronté.

La visite intervient moins de trois mois après la mort d’Elizabeth, dont la popularité personnelle a atténué les critiques de la couronne au cours de ses 70 ans de règne. Le roi Charles III, le père de William, a clairement indiqué qu’il s’agirait d’une monarchie allégée, avec moins de faste et de cérémonie que ses prédécesseurs.

William et Kate sont arrivés mercredi à l’aéroport international de Boston Logan, où ils ont été accueillis par le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker et le lieutenant-gouverneur Karyn Polito. Le couple assiste plus tard à un match de basket des Boston Celtics.

À son arrivée, William a remercié les résidents locaux “pour leurs nombreux hommages rendus à la défunte reine”, notant que sa grand-mère se souvenait de sa visite du bicentenaire de 1976 à Boston “avec beaucoup d’affection”.