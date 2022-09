William et Kate “soulagés lorsque Meghan et Harry sont partis pour les États-Unis, car Wills ne peut toujours pas lui pardonner d’avoir blessé sa famille”

Le PRINCE William et sa femme Kate ont été “soulagés” lorsque Harry et Meghan sont partis pour les États-Unis, affirment des initiés royaux.

Le prince et la princesse de Galles auraient ressenti “un sentiment de soulagement” lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont décidé de renoncer à la vie royale pour s’installer en Californie car “le drame avait disparu”.

Le prince et la princesse de Galles auraient été «soulagés» lorsque Harry et Meghan sont partis pour les États-Unis Crédit : AP

William ne peut apparemment pas pardonner à son frère d’avoir divisé la famille royale Crédit : PA

Des sources ont déclaré à Vanity Fair que c’était en grande partie parce que William ne pouvait toujours pas pardonner à son frère d’avoir divisé la famille royale.

Une tempête se prépare au sein de The Firm, car le roi Charles envisagerait de dépouiller les enfants Sussex, Archie et Lillibet, de leurs titres de prince et de princesse.

La décision du nouveau roi dépendrait du contenu des prochains mémoires de Harry, qui devraient être publiés au cours de la nouvelle année.

Cela devrait raviver la rangée déclenchée par le refus d’accorder aux enfants des titres RHS.

La décision a apparemment laissé les Sussex “furieux”.

Le livre révélateur était prévu pour décembre, mais a été retardé après la mort de feu la reine.

Le contenu serait “explosif” et les responsables du palais ont affirmé qu’ils avaient été “aveuglés” par l’annonce des mémoires.

Harry et Meghan se sont également engagés à produire un documentaire historique sur leur “histoire d’amour” pour le géant du streaming Netflix.

Il y aurait eu des tentatives pour combler le fossé des deux côtés, mais elles n’ont pas réussi.

Des initiés ont récemment affirmé que la reine Camilla avait “craché son thé” sous le choc de la suggestion de Harry d’utiliser un médiateur pour régler le différend.

On pense qu’elle a qualifié la suggestion de “ridicule” et a déclaré que la famille devrait régler le problème entre eux.

Cela survient après que la réaction déchirante de la reine à la séparation de la famille a été révélée par des initiés royaux.

Une source proche de Sa Majesté a affirmé qu’elle était “blessée et épuisée” par la saga “Megxit”.